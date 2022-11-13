反放寬波波醫師回台條件　數百名牙醫、學生集體躺平抗議

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行政院長蘇貞昌於11日備詢時表示國外學歷牙醫實習名額每年維持50個，不會增加，衛福部長薛瑞元也表示不會執行附帶決議，本土小牙醫聯盟表示，感謝蘇院長和薛部長的正面回應，「但是對於薛部長似乎仍然打算盤點實習量能感到擔憂。」
本土小牙醫聯盟指出，衛福部應該優先注重實習品質的提升，希望衛福部能先訂立嚴謹明確的牙科實習規範後再進行盤點，盤點量能的目的並不是為了偷偷增加國外學歷實習名額，同時也呼籲衛福部將國外實習名額相關規範寫入即將修訂的「醫師法施行細則」，以免每年的實習名額變成關說的暗黑門。
台大牙醫中區校友會會長暨本土小牙醫聯盟召集人黃映綺則說，衛福部以往決議名額都是按醫師人力供需狀況，而不是實習量能，質疑衛福部為何要在現在在實習評鑑規範仍不嚴謹的狀況下，突然要盤點實習量能。
他進一步懷疑，「薛瑞元說的回到體制究竟是不是在體制內為『波波牙醫』尋求解套方式，需要密切關注」，且承諾會努力爭取將國外實習名額納入「醫師法施行細則」。
會中，各校牙醫系師生、相關醫療團體及民眾一起表達三項訴求，分別為反對增加外國學歷醫牙實習名額、反對廢除學歷採認原則、反對延後落日條款。
數百名牙醫及民眾高呼口號，並以行動劇表達政府既然嚴格管制本國牙醫學系招生人數不變，就不應該獨厚國外學歷實習名額一再增加，最後參與者在中山南路上集體躺平，抗議有人「躺平就能當醫師」。
本土小牙醫聯盟稍早發布新聞稿，細說其訴求，首先，「打破黑箱、反對特權條款」，認為國外學歷臨床實習名額，回歸98年會議決議國內學生招生容額十分之一，與醫科一致，依現行招生名額即牙醫學系30名、醫學系100名，並明載於「醫師法施行細則」內。
第二，「維護全民就醫安全」，維持「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，把關國外學歷品質，不可因修法而偏廢，拒絕為資格不符、學歷不被承認的國外醫學系、牙醫系畢業生開後門，同時為確保國外學歷畢業生的素質，須比照國內學生的要求，通過 CBT、PCOS、DOSCE 、OSCE 等臨床技能學測驗。
第三，「拒絕先上車後補票」，反對將「取得入學許可」納入《醫師法第4-1條》落日條款的「入學」定義裡。