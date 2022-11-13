G20亮點又+1！鴻海劉揚偉出席演講 與馬斯克貝佐斯同場
二十國集團 （G20）領袖峰會15日將在印尼峇里島舉行，會前系列活動B20（Business 20）企業高峰會則會在14日上午起跑，世界許多知名企業家及商業領袖將會齊聚，包含馬斯克、貝佐斯等人。鴻海董事長劉揚偉也將到場發表專題演說，作為首位參與G20的台灣企業家，他的發言也成為拜習會外另一個值得關注的焦點。
全球矚目的G20峰會將於15日登場，會前舉辦為期兩天的B20峰會。鴻海董事長劉揚偉也將出席會議，並以「運用創新力量，創造未來經濟成長」為題發表專題演講，這是繼鴻海創辦人郭台銘自2016年參與APEC後，罕見有鴻海代表出席指標性國際貿易活動，劉揚偉也成為台灣首位參與G20的企業家。
根據B20官網，除了劉揚偉以外，全球首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）也會透過線上與會，美國第二大富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與聯合國女性親善大使、好萊塢影星安海瑟威（Anne Hathaway）等人也會與會。
G20峰會則預計將在15、16日舉行，美國總統拜登、中國領導人習近平則敲定在明（14）舉行拜習會，討論內容預期包含中國經濟行為、台海問題、俄烏衝突等議題。