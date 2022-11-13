PLG／轟22記三分破紀錄！林書緯砍28分　國王大勝攻城獅

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記取上一場過度依賴洋將的問題，今天攻城獅開賽本土球員明顯比較積極，蕭順議先發上陣首節就得到6分，但國王單節就命中6記三分球， 取得了25:18的領先。
次節攻城獅陷入得分乾旱期，該節進行了6分多鐘只得到4分，讓國王打出19:4的攻勢，將分差拉開到22分。雙方越打越有火氣，特壞在一個回合鐘將球砸到了簡祐哲身上，引發雙方對峙，半場打完主場軍團隊投進13顆三分球，有3名本土球員得分上雙，以60:38領先達雙22分。
易籃再戰後，攻城獅試圖挽回頹勢，朱雲豪、特壞連續三分命中，將分數追到只剩14分差。但這時候失誤又再次重傷了球隊，國王趁機再次將領先擴大來到38分以上，也徹底殺死比賽懸念。
國王這場在半場就投進13顆三分球，創下聯盟例行賽球隊半場投進最多三分球的紀錄。過去PLG在例行賽半場有過7次投進12顆三分球；而在聯盟總冠軍賽史上，富邦曾在2021-22賽季的FG3半場投進13顆三分球，而苦主都是攻城獅。
過去林書緯的單場得分為第一季在富邦的27分，今天他命中7顆三分球得到28分，為個人單場新高，另外還傳出7次助攻。楊敬敏此役也發揮出色，拿下次高的26分，簡祐哲17分，團隊共命中22顆三分球，刷新聯盟紀錄。