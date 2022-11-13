陳其邁提空氣品質改善策略　黃偵琳：協助推動淨零政策

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陳其邁表示，改善空氣品質有外部與內部因素，內部因素將透過法制、行政組織以及科技來加強空污防治。在法制上，「淨零城市管理自治條例」上會期已送到議會審議，將會是下一屆議會最重要的議案之一；中央的相關立法及地方自治條例的結合，將會是影響2050年淨零轉型的重要關鍵。
陳其邁補充說明，在行政上，市府已有相關防治會議，未來將擴大參與，讓產業界、學界、民間團體，都能共同探討。此外會加強科技的應用，強化碳捕捉、利用與封存（CCUS）；有關碳交易平台等事項，也會納入自治條例。
陳其邁更公開承諾，原訂2026年除役的興達電廠，將於2025年提早除役、2024年轉型成備載，不會再發給執照。陳其邁說，影響空品的外部因素，包括高雄位於下風處，是「站尾包衰」，但重點還是透過法制及科技，或推廣綠色運具，如力拼2030年公車全面電動化等等，來改善空氣品質。
黃偵琳表示，氣候變遷的是全球議題，空污改善是其中重要的一環，今年三月國發會公布了「2050年淨零排放路徑及策略」，未來將影響能源、產業與生活型態，立法院也在進行相關的立法，因此地方政府應盡快因應，無論是制定自治條例或導入科技，相關局處也需在建築、運輸、產業、能源等面向，提出相關政策。
黃偵琳也承諾，未來進入議會，會協助市府推動相關的淨零轉型的政策，提供市民朋友更乾淨也更永續的環境。