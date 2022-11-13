PLG／大比分遭富邦擊敗　簡浩：找出問題盡快做出調整

福爾摩沙台新夢想家今（13）日於主場洲際迷你蛋背靠背第二戰對決臺北富邦勇士，本場賽事門票也早於預售階段即完售，締造連續19場主場滿場的驚人紀錄！本場賽事台新夢想家未能成功執行賽事策略，且手感不佳，最終就以75比108敗給富邦勇士。





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首節，夢想家未找到進攻節奏，單節僅攻下16分，使對手取得雙位數領先優勢。次節，夢想家逐漸找回準心，洋將米勒（Malcolm Miller）個人單節貢獻三記三分球，並靠著吳永盛第二節最後一擊壓哨兩分球得手，未讓對手持續擴大領先。易籃後，夢想家進攻當機且體力下滑，無法抵擋住勇士強勢猛攻，終場就以75比108落敗，本周戰績一勝一負。

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，這場比賽並沒有執行出我們的作戰計劃，空擋機會也未能把握，「每個人都是職業球員，狀態不好或是投不進就是繼續訓練！」本季首次登場的簡浩也提到，這場比賽表現不佳，但並不會因為一場比賽落敗就失去信心，「其實並不會太緊張，因為才第二場而已，身為球隊的老大哥，我也會鼓勵年輕球員盡快忘掉這場比賽，找出問題盡快做出調整以面對下場賽事才是最重要的。」

台新夢想家開幕週以本季精神口號「可以 KeYi」主軸推出「我夢可以」主題日活動，兩日皆吸引滿場3000名球迷進場觀賽，主場夢想商店也推出第六季全新應援款以及美式復古之系列商品，銷售業績較去年開幕週成長超過兩成，大獲球迷好評！

台新夢想家下場賽事11月19、20日持續於主場與球迷見面，並先後迎戰新北國王與桃園領航猿，精彩的主題週內容將於近期陸續公布，球迷可把握機會至ibon售票平台購票，進場享受魔鬼主場的氣勢，一同捍衛主場！