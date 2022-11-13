台南市議員參選人涉賄遭聲押！法官裁定駁回　檢方提抗告

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南地檢署指出，檢察官偵訊後認為這名市議員參選人於今年9月至11月間，涉嫌以每票現金新台幣1萬元至1萬5000元不等代價，行賄台南市境內具有山地原住民選舉權選民，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。
台南地方法院下午發布新聞稿指出，經法官開庭訊問，被告承認有分別交付兩名證人款項，但否認賄選，辯稱為幹部車馬費。而檢察官聲請羈押書所指犯罪事實，證人證述明確，並有通訊監察書等證物，足認被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項嫌疑重大。
台南地院指出，被告雖否認部分犯行，然檢察官羈押聲請書所指，被告賄賂證人犯罪事實已經證人證述明確，且有證物可佐，案情並無不明之處，其他6名證人均已到案經檢察官訊問完畢，並有相關證物扣押在案，難認有共犯存在。
台南地院指出，檢察官提出證人錄影畫面，因訊問現場狀況不明，證人也未提到被告交付款項是用於行賄，不足以認定此人為潛在選舉權人，難認定被告有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞，檢察官聲請羈押及禁止接見通信，並無理由，應予駁回，並將被告釋放。
針對台南地方法院裁定，台南地檢署指出，檢察官將提出即時抗告。（編輯：陳仁華）1111113