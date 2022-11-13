50歲裴勇俊驚爆退休？官網全下架 攜百億身家定居夏威夷
被譽為「師奶殺手」的韓星裴勇俊，2002年靠著《冬季戀歌》爆紅全球，直到2015與朴秀真結婚後，就鮮少露面，轉而經營投資公司，並累積上百億的身家。怎料，現年50歲的他，近日卻被爆出退休，就連個人官方網站都已經消失。
據南韓媒體《文化日報》指出，裴勇俊從《冬季戀歌》爆紅後，專門用來和粉絲互動、作為活動窗口的官方個人網站「byj.co.kr」已經消失，雖然還是可以找到連結，但點開一看僅顯示「出售網域（Buy this domain）」的字樣，讓外界揣測，這位曾讓全球陷入瘋狂的天王，已經準備退休。
有娛樂圈的知情人士透露，該網站出現掛售的資訊，就代表已經沒人在管理；另外，報導也指出，裴勇俊目前和太太朴秀真，已經在夏威夷生活好幾年，朴秀真前陣子還打算回到韓國，出席演藝圈友人婚禮，但因為疫情而作罷。
事實上，裴勇俊自從2011年客串韓劇後，就再也沒有戲劇相關作品，直到2015年和朴秀真結婚後，幾乎淡出螢光幕，後來也創立了演員經紀公司Keyeast，包含金賢重、朱智勳、金秀賢都是旗下藝人，經營14年才轉賣給SM娛樂。不過，裴勇俊後來也靠著投資公司，在3年內進帳200億韓元（大約4.7億台幣），如今累積上百億身家的他卻驚傳退休，消息也立刻引起外界關注。（編輯：詹鎰睿）