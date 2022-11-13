左楠區「挺10在」　李雅芬團結大會搶救聲不斷

高雄市左營、楠梓區議員李雅芬昨（12）晚舉行「挺10在」團結大會，她跪著向恩師前立法委員黃昭順獻上四年任內成績單，表示自己每天夜以繼日打拚，這次選舉卻一直處於落選邊緣，讓支持擔心，她覺得很不好意思。前總統馬英九、前副市長李四川等人都籲請選民集中選票，11月26日票投10號李雅芬，讓優質的市議員繼續連任。
團結大會在左營微笑公園天后宮旁廣場舉行，有兩千多人參與，場面熱烈。李雅芬說，她擔任黃委員助理28年，學習服務選民，爭取建設。四年前受鄉親栽培當選議員，每天早出晚歸，服務案件超過五千件 ，爭取重大建設24件，累積金額30多億元。她的表現頗受鄉親肯定，結果這次選舉卻有落選之虞，她會繼續努力，拜託鄉親一定要繼續堅定支持，並且再幫忙她多拉一票。
李雅芬的老公說，雅芬的堅強和對人態度深深影響他。他們有五個孩子，老三出世就有心臟病，是雅芬一個人帶孩子到台大醫院動手術，當時他面對勇氣都沒有。雅芬無論是當助理或是議員，都是以同理心和人相處，身為警官他深受影響，面對人或事，也會有同理心，也常告訴部屬也要如此。
李雅芬競選總部主任委員的黃昭順強調，她和雅芬情同母女，雅芬對她協助很多。這次選舉陷入苦戰，不是穩當選，而是在當選邊緣徘徊。她拜託鄉親一定要搶救10李雅芬。
馬前總統說，李雅芬是非常特殊的人，有五個小孩，還能問政，基層服務，而且做得很好。她找律師提供選民法律服務，市民若有車禍，也會派專家爭取權益，四年來為左楠區爭取到30多億元的建設。目前李雅芬的選情非常危岌，請選民一定要支持10號實實在在的李雅
前副市長李四川，帶著太太一起上台為李雅芬加油。他表示太太是第一次為候選人上台助選；前副市長葉匡時、立委吳怡玗、前桃園縣長吳志揚、前高醫附設醫院院長侯明鋒、市黨部主委許福明、市議員邱于軒和宋立彬都到場強調，李雅芬選情告急，請大家集中選票投給10號李雅芬。