郭台銘回應影片合成風波！證實確實授權給高虹安

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對此，郭台銘於臉書上發文回應提到，今日出席「台大醫院癌醫中心分院輻射科學暨質子治療中心」的冠名典禮，許多媒體朋友詢問高虹安競選影片一事，當時因擔心活動失焦，答應在場媒體朋友，稍晚會在粉專向各位報告。
郭台銘進一步說明報告內容，第一，他確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但前兩週人在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成兩年前「0到6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。
第二，近年台灣成為國際地緣政治中的兵家必爭之地，其中一個重要原因就是科技產業，而新竹市身為科技之城，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣，「我個人認為新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人」，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來。至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了
高虹安也於郭台銘發文不久後，在文章底下留言表示，覺得人生中最幸運的事情就是能在郭董事長旁邊學習，「在巨人的肩膀上能看得更遠，不能只看到眼前的問題，更要著眼未來數十年的願景」，並提到，0到6歲國家養可以從新竹開始實現，「有人說這是昂貴的政見，但我覺得這是今天不做明天就會後悔的事，感謝郭董一直以來的教導」，也承諾未來會全力以赴，改變新竹。