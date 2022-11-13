郭台銘回應影片合成風波！證實確實授權給高虹安

▲高虹安遭酸與郭台銘同框宣傳「0到6歲市府養」政見影片是用「合成」，郭台銘稍早證實確實授權高合成兩年前「0到6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。（圖／取自徐維遠臉書）
▲高虹安遭酸與郭台銘同框宣傳「0到6歲市府養」政見影片是用「合成」，郭台銘稍早證實確實授權高合成兩年前「0到6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。（圖／取自徐維遠臉書）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-13 19:13:33

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安選舉風波再加一，競選辦公室昨（12）日釋出與鴻海集團創辦人郭台銘同框的影片，遭質疑為合成，郭台銘今（13）日稍早於臉書上發文回應，確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但因在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高合成兩年前的政策相關畫面。

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高虹安競選辦公室昨日釋出最新影片，片中其與郭台銘同框宣傳「0到6歲市府養」政見，卻被選戰對手質疑是用「合成」，高虹安今日澄清，只要獲得原作者授權沒什麼不可以用，雞蛋裡挑骨頭是沒必要的事。

對此，郭台銘於臉書上發文回應提到，今日出席「台大醫院癌醫中心分院輻射科學暨質子治療中心」的冠名典禮，許多媒體朋友詢問高虹安競選影片一事，當時因擔心活動失焦，答應在場媒體朋友，稍晚會在粉專向各位報告。

郭台銘進一步說明報告內容，第一，他確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但前兩週人在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成兩年前「0到6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。

第二，近年台灣成為國際地緣政治中的兵家必爭之地，其中一個重要原因就是科技產業，而新竹市身為科技之城，新竹的城市發展與台灣的科技產業繁榮環環相扣，「我個人認為新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人」，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來。至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了

高虹安也於郭台銘發文不久後，在文章底下留言表示，覺得人生中最幸運的事情就是能在郭董事長旁邊學習，「在巨人的肩膀上能看得更遠，不能只看到眼前的問題，更要著眼未來數十年的願景」，並提到，0到6歲國家養可以從新竹開始實現，「有人說這是昂貴的政見，但我覺得這是今天不做明天就會後悔的事，感謝郭董一直以來的教導」，也承諾未來會全力以赴，改變新竹。

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