如何對長輩交待？賴清德批王惠美大砍敬老金、假牙補助

▲賴清德第7度到彰化，為民進黨縣長候選人黃秀芳站台助講。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）
▲賴清德第7度到彰化，為民進黨縣長候選人黃秀芳站台助講。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）

記者顏幸如／彰化報導

2022-11-13 19:45:15

投票日逐漸逼近，選將攻勢更趨凌厲，副總統賴清德今到彰化為民進黨縣長候選人黃秀芳站台時，批評國民黨縣長王惠美，不僅將他為彰化核定的台灣燈會取消，連議會通過的「369敬老金」都被中止，「她只覺得債留子孫不好，有沒想過如何對長輩交待？」

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▲被對手譏諷政見膨風，黃秀芳憤怒的說，王惠美做不到的，由她來做。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）
▲被對手譏諷政見膨風，黃秀芳憤怒的說，王惠美做不到的，由她來做。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）
賴清德今（13）日第7度到彰化為黃秀芳站台。形象一向溫和的黃秀芳，一上台便激動的說，自己提出恢復魏明谷縣長時代的「369敬老金」政見，被對手譏諷膨風，她的政見無論是敬老金還是農保職災保險，都已針對財源逐項說明，若當選一定會推動，王惠美做不到的就由她來做。

▲講到自己對家鄉的不捨與期待，黃秀芳一度哽咽。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）
▲講到自己對家鄉的不捨與期待，黃秀芳一度哽咽。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）
黃秀芳講到哽咽，期盼自己打贏選戰、找回全台第一大縣的榮光。接著上台的魏明谷也氣呼呼，批評王惠美不只砍敬老金，補助老人裝假牙經費也大縮水，2億元經費被砍成8千萬，老人家想換口牙，得排一年多的隊。

魏明谷說，現在全台灣敬老金最少的就是彰化縣！王惠美不敬老、糟蹋長輩，將369敬老金（指65歲以上敬老金3千、80歲6千、90歲9千）形容成債留子孫，口口聲聲說在存錢，卻把彰化經營成最低薪縣市。他問台下阿婆：「你這年紀還有人僱用嗎？」大家繳一輩子的稅，老了領敬老金是公平合理的，現在納稅的年輕人老了，照樣可以享受369。

▲魏明谷指王惠美看到屏東台灣燈會辦得太成功，沒自信沒能力就推給台中辦。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）
▲魏明谷指王惠美看到屏東縣的台灣燈會辦得太成功，沒自信沒能力就推給台中辦。（圖／黃秀芳競總提供，2022.11.13）
魏明谷說，他爭取台灣燈會在彰化舉辦，王惠美上任後看到屏東辦得太成功，沒自信沒能力就推給台中辦。接著上台的賴清德說，在彰化辦台灣燈會，是他擔任行政院長任內核定，原可為彰化帶來千萬人次觀光人潮，若以一人消費500元計，可以產生50億的消費額，竟然被取消了！

賴清德說，魏明谷任內的「369敬老金」預算已經編好、議會也通過，王惠美覺得這樣會債留子孫、對下一代不好，有沒想過如何對長輩交待？他表示都市若不發展就會衰敗，一位縣長若沒有能力帶領彰化大步向前，原地踏步甚至倒退嚕，將是很可怕的事。黃秀芳懂對症下藥，知道現下最重要的是發展工商，才能找回屬於彰化的「幸福芳程式」。

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