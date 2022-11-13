如何對長輩交待？賴清德批王惠美大砍敬老金、假牙補助

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黃秀芳講到哽咽，期盼自己打贏選戰、找回全台第一大縣的榮光。接著上台的魏明谷也氣呼呼，批評王惠美不只砍敬老金，補助老人裝假牙經費也大縮水，2億元經費被砍成8千萬，老人家想換口牙，得排一年多的隊。
魏明谷說，現在全台灣敬老金最少的就是彰化縣！王惠美不敬老、糟蹋長輩，將369敬老金（指65歲以上敬老金3千、80歲6千、90歲9千）形容成債留子孫，口口聲聲說在存錢，卻把彰化經營成最低薪縣市。他問台下阿婆：「你這年紀還有人僱用嗎？」大家繳一輩子的稅，老了領敬老金是公平合理的，現在納稅的年輕人老了，照樣可以享受369。
魏明谷說，他爭取台灣燈會在彰化舉辦，王惠美上任後看到屏東辦得太成功，沒自信沒能力就推給台中辦。接著上台的賴清德說，在彰化辦台灣燈會，是他擔任行政院長任內核定，原可為彰化帶來千萬人次觀光人潮，若以一人消費500元計，可以產生50億的消費額，竟然被取消了！
賴清德說，魏明谷任內的「369敬老金」預算已經編好、議會也通過，王惠美覺得這樣會債留子孫、對下一代不好，有沒想過如何對長輩交待？他表示都市若不發展就會衰敗，一位縣長若沒有能力帶領彰化大步向前，原地踏步甚至倒退嚕，將是很可怕的事。黃秀芳懂對症下藥，知道現下最重要的是發展工商，才能找回屬於彰化的「幸福芳程式」。