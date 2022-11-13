二度北上陪同車掃　陳其邁盼鄭運鵬續帶領桃園建設

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陳其邁指出，桃園這八年，在鄭文燦一天當五天用的努力下，已經脫胎換骨，進步不能中斷，桃園是一個年輕的城市，更需要一個新好市長，來延續鄭文燦的五星施政。他稱讚鄭運鵬年輕又有創意，一定可以跟年輕人站在一起，希望大家11月26日選對人，支持和桃園市民站在一起，和鄭文燦價值理念相同，目標相同的鄭運鵬，不要讓鄭文燦的五星級施政中斷。
鄭運鵬表示，陳其邁過去在立法院是他的前輩，也是立法院黨團幹事長的前輩，更是未來直轄市長的前輩，在他身上有許多值得學習的地方，尤其他兩年拚四年，創造相當亮眼的市政成績。鄭運鵬也表示，未來桃園有很多地方需要學習高雄經驗，像台積電決定要在高雄設廠，台積電先進製程也將要落腳桃園龍潭，一定要學習陳其邁，化不可能為可能，用最有效率的方式，讓護國神山順利地進駐桃園，帶動地方發展。
鄭運鵬強調，高雄四年前的經驗，讓陳其邁必須要兩年拚四年，桃園不需要重演高雄四年前的那場惡夢， 11月26日做出最好的選擇，桃園正在進步，不需要走回頭路。
車掃途中，陳其邁也特地拿出前陣子造成轟動，「一起抓漏掉的青春」照片手板，和鄭運鵬一起宣傳18歲公民權的重要性，鼓勵大家投下同意票，陳其邁更笑稱自己年輕時，比鄭運鵬還帥。