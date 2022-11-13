二度北上陪同車掃　陳其邁盼鄭運鵬續帶領桃園建設

▲高雄市長陳其邁（左）陪同桃園市長候選人鄭運鵬車隊掃街，會前兩人接受聯訪。(圖／記者呂炯昌攝，2022.11.13)
▲高雄市長陳其邁（左）陪同桃園市長候選人鄭運鵬車隊掃街，會前兩人接受聯訪。(圖／記者呂炯昌攝，2022.11.13)

記者呂炯昌／桃園報導

2022-11-13 21:58:33

選戰倒數13天，高雄市長陳其邁今 （13）日特別再度北上，陪同民進黨桃園市長候選人鄭運鵬進行桃園區車隊掃街拜票，期盼鄭運鵬能延續桃園市長鄭文燦的政績，繼續帶領桃園前進。

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陳其邁在車隊掃街前接受媒體聯訪表示，這次桃園市長的選情相當接近，11月26日是非常關鍵的時刻，特地再度北上替鄭運鵬站台。陳其邁表示，過去在立法院時，就看出鄭運鵬優秀的表現，是一個相當稱職的幹事長，尤其在審理前瞻預算時，展現出他柔軟的身段，溝通、協調不同黨派的意見，這樣傑出的能力，和桃園市長鄭文燦相同，建設不分藍綠，一定可以成為一個好市長。

陳其邁指出，桃園這八年，在鄭文燦一天當五天用的努力下，已經脫胎換骨，進步不能中斷，桃園是一個年輕的城市，更需要一個新好市長，來延續鄭文燦的五星施政。他稱讚鄭運鵬年輕又有創意，一定可以跟年輕人站在一起，希望大家11月26日選對人，支持和桃園市民站在一起，和鄭文燦價值理念相同，目標相同的鄭運鵬，不要讓鄭文燦的五星級施政中斷。

鄭運鵬表示，陳其邁過去在立法院是他的前輩，也是立法院黨團幹事長的前輩，更是未來直轄市長的前輩，在他身上有許多值得學習的地方，尤其他兩年拚四年，創造相當亮眼的市政成績。鄭運鵬也表示，未來桃園有很多地方需要學習高雄經驗，像台積電決定要在高雄設廠，台積電先進製程也將要落腳桃園龍潭，一定要學習陳其邁，化不可能為可能，用最有效率的方式，讓護國神山順利地進駐桃園，帶動地方發展。

鄭運鵬強調，高雄四年前的經驗，讓陳其邁必須要兩年拚四年，桃園不需要重演高雄四年前的那場惡夢， 11月26日做出最好的選擇，桃園正在進步，不需要走回頭路。

車掃途中，陳其邁也特地拿出前陣子造成轟動，「一起抓漏掉的青春」照片手板，和鄭運鵬一起宣傳18歲公民權的重要性，鼓勵大家投下同意票，陳其邁更笑稱自己年輕時，比鄭運鵬還帥。



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