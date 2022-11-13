以為別人都不搶台積電？蘇貞昌批盧秀燕都審牛步化

▲蘇貞昌到台中站台助講，呼籲選民投給二號蔡其昌。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
▲蘇貞昌到台中站台助講，呼籲選民投給二號蔡其昌。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-13 22:00:182022-11-13 22:02:40

行政院長蘇貞昌今晚為民進黨蔡其昌站台時，指行政院送了台積電落腳中科的大禮給台中，還編400多億用地取得經費，進度卻卡在中市府，至今「沒貓沒加令，攏總沒進行」，難道以為其他縣市都不會來搶？他說自己從未偏坦、沒有對不起台中，但選這種「核定的不進行、支持的不動，投資就不進來、沒有就業機會要怪誰？」

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▲蘇貞昌今晚帶著「標配」撞球杆，為蔡其昌站台。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
▲蘇貞昌今晚帶著「標配」撞球杆，為蔡其昌站台。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
台中市長盧秀燕位於大里區的競選總部今（13日）上午成立，晚間蔡其昌便在大里舉辦造勢晚會。行政院長蘇貞昌壓軸助講，一上台便說，自己全台跑透透向大家報告執政成果，說得夠多了，今天換個方式講「3個城市3件事」的故事，讓大家比較看看。

蘇貞昌秀出第一張圖表，指自己行政院長任內核定7個科學園區，2個在台南、2個在新竹，今年初同時核定3處，分別在屏東、嘉義、台中。屏東、嘉義預計明年4月動工，只有台中至今「沒貓沒加令（加令，八哥的別名），攏總沒進行」。他補充說明，7個科學園區就數台中的經費最高，開發經費高達447億，對於藍營經常指中央「卡盧」，他說：「我蘇貞昌當院長沒有偏坦、沒有對不起台中。」

蘇貞昌說，這案子是台積電要落腳中科二期，經濟部送給台中一個大禮，市府卻到現在還不審查都市計劃，導致用地取得進度是零。他說，別縣市一聽到中央支持「馬上搶緊緊」，這案子台積電將投資數千億、可望帶動繁榮、創造無數就業機會，市府卻一動也不動，「都市計劃審查渺渺茫茫，企業投資至今無法進行，這就是台中！」、「我核定了，你們選出來的人不動，投資不能來、沒有就業機會要怪誰？」

▲蘇貞昌秀出圖表，指行政院核定科學園區，其他縣市都「搶緊緊」，只有台中動工進度遙遙無期。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
▲蘇貞昌秀出圖表，指行政院核定科學園區，其他縣市都「搶緊緊」，只有台中動工進度遙遙無期。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
蘇貞昌說，這時代若沒積極打拚，馬上會被超車。他再舉會展中心為例，台南市2016年中央核定、2022已經啟用；桃園市2018年與台中一起獲行政院支持，桃園明年9月要完工，經費42億的台中卻毫無進展，他再重覆一次：「核定的不進行、支持的不動，這就是台中啊！」

接著他批評起台中捷運藍線，指盧秀燕上任後大改路線與站址，「人多的被改到人少的地方，靠近某人的土地卡方便」，站與站之間「有的離太近有的太遠」，交通部審查時不解為何改這麼多，要求修正，導致4年過去「一條路線還在咕咕咕。高雄陳其邁2年拚4年，今年動工3條捷運，人家2年做3條，台中4年沒半條。」

▲蘇貞昌說，與台中同期的桃園會展中心，明年9月將要完工。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
▲蘇貞昌說，與台中同期的桃園會展中心，明年9月將要完工。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
▲蘇貞昌比較高雄與台中捷運，指「人家2年做3條，台中4年沒半條。」（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
▲蘇貞昌比較高雄與台中捷運，指「人家2年做3條，台中4年沒半條。」（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.13）
蘇貞昌問在場民眾，中央有經費補助卻不接，是要放著長菇嗎？難道以為別的縣市都不會搶嗎？他說：「你不要別人很想要，企業等不及就會去別處投資。」他說，選好人才，才有好將來，台中如果沒趕快換市長，會一直被其他城市超越。

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