野人火鍋遭爆「結錯帳要客人凌晨回店」 KID經紀人發聲
藝人KID（林柏昇）今年以《綜藝玩很大》拿下金鐘獎「最佳人氣節目獎」，副業野人火鍋在餐飲界也頗有知名度、經營得有聲有色，不過今（13）日有人卻爆料，凌晨到野人火鍋消費，事後2點多就接到電話，被告知結錯帳之外，甚至被要求回去店內作廢發票，對此，KID也透過經紀人回應了。
該名網友稱12日凌晨到野人火鍋用餐，消費金額約1200元，先是讚賞整體餐點都非常不錯，不過在結帳時，店員的作法讓他無法理解，「1.點完餐的時候沒有給我明細，所以不知道到底花了多少錢，只能推一個大概金額。2.用完餐結帳到結到別桌的帳（金額不同）。3.當我抵達到家門口時，半夜2:21接到貴店電話，請求我現場回去作廢發票。」
網友表示有在電話裡明確表示不願意，但店員依然堅持要他回店裡刷退，「百般不願意下仍驅車前往，結果到現場跟我說刷卡機故障，沒辦法刷退，只能退我現金並且幫我打9折，當下覺得退現金非常不合理，以往經驗是刷卡退現金不太正常。」直言無法接受浪費時間、金錢收拾店家的爛攤子。
KID經紀人表示經過詢問，該名員工沒有要求客人需要立刻回到店裡處理，只是當下發現刷錯金額狀況，加上客人才剛離開，所以覺得有義務需要立即告知客人這件事，「店裡下午主管也有再致電客人關心，雙方也都是好好溝通解決沒什麼問題，如果還有其他問題我提供主管聯絡方式，可以直接跟他聯絡詢問。」