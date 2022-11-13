邁粉好羨慕！蔡培慧一見暖男就出拳、爆料舊事換來大擁抱
邁粉羨慕嫉妒啦！高雄市長陳其邁今天到南投為縣長候選人蔡培慧站台，一下車便喊「培慧曬得好黑」，接著捲起袖子、握拳比誰的膚色深。蔡培慧稱讚陳其邁是十足暖男，爆料當年她投身農運時，曾接到醫師公會捐款，一問才醫界原要捐助陳其邁選立委，他竟默默將款項轉給經費匱乏的台灣農村陣線，陳其邁說自己早就忘了，當場給她一個大擁抱。
民進黨南投縣長候選人蔡培慧今（13）日下午在草屯鎮南埔將軍廟廣場舉辦「南投來轉」音樂祭，邀請拍謝少年、拷秋勤、大支、顏冠希、張睿銓等樂團表演，高雄市長陳其邁、立法委員蘇巧慧、民進黨副秘書長林飛帆、作家吳音寧接力開講。
忙著趕場助選的陳其邁，一下車就喊「培慧曬得好黑，真的很認真在掃街喔！」接著捲起袖子握緊拳頭，要和她比曬得比較黑，每天接受南台灣陽光洗禮的陳其邁，很驚訝自己竟然比輸了！
他助講時心疼的說，「蔡培慧拚選舉變成烏骨雞、黑到骨頭裡了！」陳其邁說，高雄是自己一生唯一的選擇，南投也是蔡培慧唯一的選擇，「我知道她非常辛苦，在寧靜的南投，一場由下而上、由南投人共同創造的未來，現在正在各位手上、一起催生一個新而偉大的南投。」
蔡培慧透露兩個有關陳其邁的小故事，她說自己一邊當教授一邊投入農陣時，陳其邁主動將醫師公會的捐款轉給農陣；她選立委落選時，陳其邁一天打了6通電話，鼓勵她「免驚、拚落去」！陳其邁聽到她的「爆料」說，這些事他都不記得了，在行政院副院長任內曾短暫和她共事、也曾來到南投，感受到她發自內心想改變家鄉的衝勁，自己有被她感動到，隨後給了蔡培慧一個大擁抱。