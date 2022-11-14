邱志偉、高閔琳聯手搶救黃偵琳　邱志偉籲：拚四席全上

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邱志偉表示，高雄的發展重心正在往北移動，左營楠梓將是核心地帶，包括台積電等科技大廠進駐，產業將帶來就業，就業帶動人潮，需要交通建設、提升文教樂活設施等配套，因此需要有優秀的議員進入議會，讓左楠的發展更進步。
邱志偉說，市長陳其邁是第一名的市長、左楠的立委劉世芳是第一名的立委，現在需要立委劉世芳最強的助手黃偵琳進入議會，讓地方跟中央有最強的連線合作，爭取更多預算建設左楠。
邱志偉對在場里民朋友溫情喊話，四年前有「韓」流，陳其邁當市長之後是「暖流」，拜託鄉親當黃偵琳的暖流，多拉票給黃偵琳溫暖，讓黃偵琳順利當選，民進黨四席全上，議會拚過半，讓陳其邁市長好做事情。
高閔琳則向里民稱讚黃偵琳極富服務熱忱，甚至自己也有許多選民服務案件都請黃偵琳協助，而且黃偵琳具備批判時政、政策辯護的論述能力，是各方面能力都非常好的議員候選人，但是黃偵琳是新人，新人知名度不高，現在還不是安全名單，很危險，特別需要鄉親多拉票，黃偵琳當選與否，是議會能否過半的關鍵。
黃偵琳非常感謝邱志偉、高閔琳跨區助陣，尤其給自己很大的信心，一定會努力打拼爭取最後最關鍵的一席。此外，黃偵琳也向在場上百名里民說明雙語班、半導體產學專班、新台17線南段延伸至南門圓環、蓮池潭觀光復興與青年創業等政見，爭取里民支持。