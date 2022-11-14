邱志偉、高閔琳聯手搶救黃偵琳　邱志偉籲：拚四席全上

立法委員邱志偉、高雄市議員高閔琳 13 日晚間共同出席民進黨左營楠梓區市議員候選人黃偵琳舉辦的里民座談會，聯手搶救左楠最關鍵的一席黃偵琳。立委邱志偉拜託里民當黃偵琳的「暖流」，多拉票，給黃偵琳溫暖，讓黃偵琳可以與市長陳其邁、立委劉世芳組成中央地方最強連線，推動左楠區的發展。

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▲黃偵琳也向在場上百名里民說明雙語班、半導體產學專班、新台17線南段延伸至南門圓環、蓮池潭觀光復興與青年創業等政見，爭取里民支持。（圖／記者郭凱杰翻攝）

議員高閔琳讚黃偵琳磨練多年、有服務熱誠、論述能力強，是議會過半重要關鍵，未來也是議會強棒，呼籲鄉親搶救黃偵琳，讓左楠四席全上，拚議會過半。

▲議員高閔琳讚黃偵琳磨練多年、有服務熱誠、論述能力強，是議會過半重要關鍵，呼籲鄉親搶救黃偵琳，讓左楠四席全上，拚議會過半。（圖／記者郭凱杰翻攝）

邱志偉表示，高雄的發展重心正在往北移動，左營楠梓將是核心地帶，包括台積電等科技大廠進駐，產業將帶來就業，就業帶動人潮，需要交通建設、提升文教樂活設施等配套，因此需要有優秀的議員進入議會，讓左楠的發展更進步。

邱志偉說，市長陳其邁是第一名的市長、左楠的立委劉世芳是第一名的立委，現在需要立委劉世芳最強的助手黃偵琳進入議會，讓地方跟中央有最強的連線合作，爭取更多預算建設左楠。

邱志偉對在場里民朋友溫情喊話，四年前有「韓」流，陳其邁當市長之後是「暖流」，拜託鄉親當黃偵琳的暖流，多拉票給黃偵琳溫暖，讓黃偵琳順利當選，民進黨四席全上，議會拚過半，讓陳其邁市長好做事情。

高閔琳則向里民稱讚黃偵琳極富服務熱忱，甚至自己也有許多選民服務案件都請黃偵琳協助，而且黃偵琳具備批判時政、政策辯護的論述能力，是各方面能力都非常好的議員候選人，但是黃偵琳是新人，新人知名度不高，現在還不是安全名單，很危險，特別需要鄉親多拉票，黃偵琳當選與否，是議會能否過半的關鍵。