拜登積極會亞太領袖　強調維護台海和平穩定必要

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根據白宮釋出的對話紀要，拜登與岸田文雄的雙邊會談中，兩人重申決心維護台海地區的和平與穩定。
在與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的雙邊會談中，拜登與艾班尼斯也表示，兩人認識到維護台海和平穩定的必要性。
拜登東亞高峰會（East Asia Summit）上致詞時表示，美國將與中國競爭並對其人權紀錄發表看法，但強調台海和平及確保南海航行自由的重要性。「美國將全力競爭…同時保持溝通管道暢通，確保競爭不致演變成衝突。」
拜登在柬埔寨首都金邊參加的東亞高峰會今天落幕，隨後搭乘「空軍一號」（Air Force One）轉往印尼峇里島（Bali），出席15日開幕的20國集團（G20）峰會。拜登並預計在14日與中國國家主席習近平會面，這是他上任以來，兩人首次面對面會晤。
白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在「空軍一號」飛往峇里島途中向媒體表示，拜登希望與習近平面會時，彼此能「徹底坦率」。拜登希望「嘗試在離開那場會議時，能更加瞭解並找出負責任管理這段關係之道」，也希望找到兩國、拜習兩人及其團隊能就實質議題合作的領域。（編輯：林治平）1111113