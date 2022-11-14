山崎直之梅開二度 粉碎航源冠軍夢

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下半場石虎轉守為攻，第66分鐘取得定位球機會，球從右側吊中，山崎直之掌握助隊友頭錘後的反射球，順勢將球補進，率隊先馳得點。
第72分鐘石虎攻勢再起，主角沒變，山崎直之在左側接到隊友的短傳，在30碼左右就起腳遠射，球打入外側門柱死角，率隊取得2 ：0領先，奠定勝基。
石虎主帥強木在表示，「本場比賽輸贏都不影響戰績排名，石虎本季確定以第五名收場，因此刻意磨練替補球員。上半場我們擬定以守為攻的策略，下半場則打定主意轉守為攻，派上體力較好的球員上陣。」
31歲的山崎直之本季才加入石虎，原本被定位為即戰力球員，未料因為膝蓋韌帶受傷，缺席5個月，直到近期才重返球隊，體力尚未復原。
本場比賽教練團刻意讓山崎直之在下半場才登場，他也展現過人的球季，尤其第2球的遠射，堪稱他本季最佳進球，同時單場梅開二度則是生涯在企甲首次。山崎直之表示，「遠射一直是我擅長的技能之一，剛好找到機會嘗試，很開心能替球隊建功。」
航源FC目前排名第4，若要爭奪本季冠軍必須要全勝收尾，無奈此役爆冷吞敗，也退出爭冠行列。教練洪慶懷無奈地說，「敗在自己的失誤，下半場防守出現很多瑕疵，球員防守意識不夠，加上也無法執行教練團想要將節奏拉快的戰術，輸了一場很冤枉的比賽。」