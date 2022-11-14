疫情趨緩！「5+n、取消24職類三劑令」上路　4大QA一次看

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從今天（14日）開始，確診隔離由原本的「7+n」改為「5+n」，意即民眾只要隔離5天就可以出門，若是隔離完畢，快篩還是呈現陽性，則須加強自主管理，但期間仍可以外出，不以快篩結果為限制，只須全程配戴口罩。
●確診後家人也需要隔離嗎?
中央流行疫情指揮中心10月24日表示，自11月7號起，防疫措施進一步放寬，接觸者無論是否曾接種追加劑疫苗，均全面改採「0＋7」自主防疫，意即將不再開立居家隔離通知書，改發4劑快篩試劑，民眾在自主防疫期間，需備有2日內快篩陰性證明才可以外出。
●隔離5天後就不會有傳染力嗎?
指揮官王必勝說明，並非篩陽者就一定具有傳染力，且隔離一定時間後，傳染力亦會下降，過去便有人PCR篩檢CT值超過30，雖被判定陽性確診，但傳染力卻微乎其微。
●口罩令何時可以放寬?
指揮中心日前曾表示，放寬戴口罩制度有3大要件，分別為單週新增病例數低於這波疫情上升起點的15萬例、單日新增個案2萬例以下，以及觀察冬季流行病狀況，雖目前國內疫情已達2要件，但發言人莊人祥指出，口罩鬆綁仍須再觀察一至兩週才能定案。
另外，從11月14日起，將取消各場所及24職類「三劑令」、「快篩」限制，發言人莊人祥強調，相關工作人員有疑似症狀，一定要立刻快篩檢測，若出現陽性亦須盡快進行視訊診療。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。