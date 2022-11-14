台灣之光！國際霹靂舞大賽　台灣好手孫振炸翻全場

全球年度最炸的街舞盛事－Re d Bull BC One世界總決賽於11月12日重磅登場。在歷經超過30個國家 的地區賽事之後，今年總共有60名頂尖的B-Boy和B- Girl參戰Red Bull BC One世界總決賽，他們齊聚在嘻哈及霹靂舞(Breaking) 的發源地－紐約，這也是台灣選手B-Boy Quake(孫振)首次登上夢想舞台。最終由年僅16歲荷蘭女孩 India及2015年Red Bull BC One冠軍的美國選手Victor奪下冠軍腰帶， 獲得霹靂舞殿堂的最高榮耀。





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▲全球最炸霹靂舞大賽Red Bull BC One 11/12紐約決戰台灣選手孫振首度登台。（Red Bull 提供）

歷經激烈的16強一對一對抗之後，最終由霹靂舞神童、年僅16歲 的荷蘭女孩B-Girl India擊敗去年Red Bull BC One世界冠軍B-Girl Logistx，獲得史上最年輕冠軍腰帶得主的稱號。而B- Boy冠軍則是由去年巴黎世錦賽金牌得主、美國好手B-Boy Victor奪下，在與B-Boy Lee的一番激戰後，最終贏得評審歡心，是他繼2015年義大利 總決賽後再度奪下Red Bull BC One的冠軍頭銜。他特別分享「這就像是一場夢， 這次比賽我想證明我自己能再贏得一次，而我沒想到我真的做到了！ 」





去年度Red Bull BC One 台灣冠軍，同時被視為未來代表台灣出賽奧運的熱門人選－B- Boy Quake(孫振)，今年受邀擔任外卡選手出賽紐約總決賽， 這也是第二次有台灣選手登上這座舞台。B-Boy Quake(孫振)首輪對上同樣以「炸招」聞名的委內瑞拉好手B -Boy Alvin。B-Boy Quake(孫振)先發制人，一出招便獲得全場喝采，「 現場是能量很高的舞台，經過這次讓我看到自己可以再進步的空間」 儘管沒能晉級，但B-Boy Quake(孫振)發下豪語，「我會繼續努力， 希望能為台灣摘下第一個冠軍腰帶！」





▲全球最炸霹靂舞大賽Red Bull BC One 11/12紐約決戰台灣選手孫振首度登台。（Red Bull 提供）

被視為許多現代B-Boy 和B-Girl夢想實踐的最高殿堂，Red Bull BC One自2004年初登場後便成為全世界霹靂舞者挑戰的目標。 除了展現舞蹈招數與技巧，Red Bull BC One更重視在個人風格的展現，舞者須在DJ指定曲目的節奏下， 進行一對一對尬，跳出屬於自己的性格舞步， 相當考驗舞者的舞技及臨場應變能力，





國際霹靂舞大賽 台灣好手孫振炸翻全場







睽違13年，Red Bull BC One世界總決賽今年再度回到嘻哈發源地－紐約舉辦， 現場除了有精彩的霹靂舞對尬之外，更充斥濃厚的嘻哈文化，由饒舌 OG級大師Grandmaster Caz 及Rakim、嘻哈雙人組合Black Sheep及經典街舞天團Jabbawockeez輪番演出， 可謂是今年最炸的嘻哈年度大秀。



