星巴克「特大杯買1送1」今11點開喝 摩斯咖啡買10送10
週一又有小確幸！星巴克全品項「特大杯買1送1」限今（14）日11點起開喝，把握滿滿9小時的分享時光；摩斯漢堡入冬推出「咖啡週年慶」活動，即日起至11/30，到店消費兩杯中杯拿鐵咖啡享優惠價110元，或購買中杯摩斯咖啡加購第二杯只要優惠價11元，MOS Order App「安心取溫馨送」還有大杯摩斯咖啡或拿鐵咖啡都「買10送10」。
星巴克「特大杯買1送1」！11/14快閃「週一就要看見你好友分享」活動，大方提供「特大杯買1送1」！限今日11:00-20:00至門市，購買兩杯特大杯風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
不過提醒大家，本次優惠不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
而摩斯漢堡入冬則推出「咖啡週年慶」活動，即日起至11/30，到店消費兩杯中杯拿鐵咖啡享優惠價110元，或購買中杯摩斯咖啡可享11元優惠價加購第二杯；MOS Order App「安心取溫馨送」咖啡量購組合優惠，大杯摩斯咖啡或拿鐵咖啡通通「買10送10」，也各有「買5送3」的方案可選。
另外，cama café即日起至11/15，憑APP會員優惠券， 享cama café 拿鐵系列大杯以上「第二杯7折」優惠，包含cama經典拿鐵、微韻輕拿鐵、贅沢厚乳拿鐵、香草拿鐵、 蜂蜜拿鐵、黑糖拿鐵、榛果拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、靜岡抹茶拿鐵、黑絲絨拿鐵都能享有優惠。