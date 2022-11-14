巴塞隆納木乃伊展遇襲　環保人士潑膏狀液體抗議

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他們之後各將一隻手黏在附近展示櫃上，並舉起一個修改過的可口可樂布條，上面寫著「氣候正義」。
美國飲料巨擘可口可樂是在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）官方贊助商之一，此舉普遍遭到環保人士譴責，他們說可口可樂是世界上大部分塑膠汙染的幕後黑手。
警方抵達現場時，這兩名抗議人士配合警方要求，且均未被捕，但館方表示將提出索賠要求。
這兩名抗議者是西班牙環保組織「未來蔬菜」（Futuro Vegetal）的成員。這個組織的環保人士5日也曾在馬德里普拉多博物館（Prado Museum）將手黏在西班牙浪漫主義畫派大師哥雅（Francisco Goya）的畫作外框上。
「未來蔬菜」的訴求是希望西班牙結束對畜牧業的補貼，並利用這些資金來推廣植物性飲食。
環保人士最近採取連串類似抗議行動，包括「攔住石油」（Just Stop Oil）成員上個月14日在倫敦的國家美術館（National Gallery）把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers），以及「最後一代」（Last Generation）成員同月24日在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）。
數十家世界頂級博物館本月10日發聲明表示，他們對這些行動「深感震驚」，並說抗議人士「嚴重低估」這些行動可能造成的損害。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111114