台股站回萬四！禁空令會退場嗎？黃天牧：還不到時間

美國通膨降溫，市場預期美國聯準會升息步伐可能放緩，美股大漲，台股也重新站上萬四大關，市場也關心金管會救市措施動向，禁空令是否會退場？對此，金管會主委黃天牧今（14）日表示，目前還不到這個時間，也提醒投資人要謹慎選股、注意風險。
黃天牧今日赴立法院財委會就「金融業數位轉型下之資安防護」進行專題報告與備詢。黃天牧指出，雖然美國通膨降溫對台股有一定程度影響，國際股市跟美國升息有些相關，現在這現象對台股有正面效益，但美國聯準會也表達還會繼續升息，因此，還要再觀察整個國際國內股市情況，金管會陸續祭出的救市措施還是會留在市場上。
對於禁空令未來評估的退場指標有哪些？黃天牧表示，現在還在密切觀察中，不會考慮到指標問題，以過去來說，都是實施一段時間等股市發展穩定後才會考慮退場，目前還不到這個時間。
至於外資歸隊了嗎？黃天牧指出，這個月匯入情況較明顯，有買入重要權值股，對於立委詢問台股是否已到波段谷底？他回應「我不是股市分析師，任何情況都還要注意風險」。
立委則進一步追問這兩天台股漲勢會不會只是跌深反彈曇花一現？他則說，台股基本面良好，只是受到國際因素包括通膨、俄烏戰爭等影響，台股仍相當有韌性，台股有正面表現也是合乎期待，尤其台股今年跌幅23%，在國際間不算最多的，還是在中段班。