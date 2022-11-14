【試駕】為了VIP皇家座椅買Hyundai Custin
▲ （圖／Carture 車勢文化）
有五人以上乘坐需求的不用屈就5+2了，自Toyota Previa、Luxgen M7、Honda Odyssey等車型相繼退場後，國內2百萬元內中大型MPV就處於真空，對此Hyunda總代理南陽實業於日前就推出七人座MPV Custin，並以不到150萬元價格和豐富配備，試圖吸引該級距所有消費者青睞。
對於偶而會有五人以上乘坐需求的通常會選擇5+2車型，但若經常出門就五人以上七人座MPV相對就較為適合，但近年因消費喜好與車廠開發資源都轉投至休旅車，加上國內Toyota Previa、Luxgen M7、Honda Odyssey等車型相繼退場後，市場上國產與進口2百萬元內中大型MPV就處於真空狀態，對此日前Hyunda總代理南陽實業於日前就推出七人座MPV Custin，替乾枯的市場注入活水。 Hyundai Custin是目前市場不到150萬元中大型MPV唯一選擇。 × Hyundai Custin是目前市場不到150萬元中大型MPV唯一選擇。 是否覺得Custin和Tucson L相當相似，因為Custin也是基於N3平台建構，並且採用Sensuous Sportiness設計語彙，因而有著大面積黑鑽幾何樣式水箱護罩，搭配隱藏式LED日形燈與霧銀下飾板，進而營造出具有張力的休旅氣息。車側則透過多道折線與有休旅氣息的上揚身形來豐富視覺感受，車尾也遵循家族風格採用貫穿式LED尾燈，但整體造型似乎沒和車頭有呼應，因此有種設計未完的感受。
如果你擔心這類中大型MPV過於龐大，這部分Custin車身尺碼為4,950mm×1,850mm×1,734mm、軸距3,055mm，不到5米的車長與低於1米9的車高，布僅利於市區穿梭和停車及出入停車場，超過3米的軸距更滿足對空間有需求的買家。
Sensuous Sportiness設計語彙和黑鑽幾何樣式水箱護罩，讓Custin擁有時尚的樣貌。 × Sensuous Sportiness設計語彙和黑鑽幾何樣式水箱護罩，讓Custin擁有時尚的樣貌。 Custin整體造型有SUV氣息，車尾與車頭似乎有設計未完成的感覺。 × Custin整體造型有SUV氣息，車尾與車頭似乎有設計未完成的感覺。 Custin車身尺碼為4,950mm×1,850mm×1,734mm、軸距3,055mm。 × Custin車身尺碼為4,950mm×1,850mm×1,734mm、軸距3,055mm。 兩種等級皆配備18吋圈。 Custin不僅是該級距市場唯一選擇，頂規GLT-B VIP更開出不到150萬元的價格，但別以為這樣就要和配備妥協。首先進入座艙即會被駕駛導向規劃格局、10.4吋直立式中控螢幕所吸引，除了視覺感官營造，實際配備也相當豐富，其中所搭載的10.4吋螢幕就整合所有控制按鍵，因此舉凡音量、空調、雙前座椅通風加熱等功能都於螢幕中進行調整。除此之外還配備 Apple CarPlay、無線充電、第三排通話、 Papago導航、左側感應式電動滑門、第二排座椅調整等配備。 × 兩種等級皆配備18吋圈。 Custin座艙採駕駛導向規劃。 × Custin座艙採駕駛導向規劃。 所有功能都整合至10.4吋中控螢幕，也有支援Apple CarPlay與Android Auto(2023年開通)連接。 × 所有功能都整合至10.4吋中控螢幕，也有支援Apple CarPlay與Android Auto(2023年開通)連接。 所有功能都整合至10.4吋中控螢幕，也有支援Apple CarPlay與Android Auto(2023年開通)連接。 × 所有功能都整合至10.4吋中控螢幕，也有支援Apple CarPlay與Android Auto(2023年開通)連接。 駕駛可從中控調整第二排座椅。 × 駕駛可從中控調整第二排座椅。 第三排通話功能方便讓第三排成員聽到駕駛講話。 × 第三排通話功能方便讓第三排成員聽到駕駛講話。 維修保養資訊也能從中控觀看。 × 維修保養資訊也能從中控觀看。 儀表平台下方附有類似木紋飾板，對於座艙質感有顯著提升，但可惜未能延續至後座。 × 儀表平台下方附有類似木紋飾板，對於座艙質感有顯著提升，但可惜未能延續至後座。 利用橫扁式設計讓4.2吋儀表螢幕有放大效果。 身為中大型MPV車款，車室亮點莫過於就是後座座椅與空間，Custin全車系皆採2+2+3配置，而GLT-B VIP車型第二排則配備最吸引人的VIP皇家座椅，不僅具有通風加熱功能，還具備電動腿靠及左右滑移、休閒、角度更大的睡眠模式、一鍵回復等功能，其舒適度會讓駕駛放棄方向盤跑去第二排。 × 利用橫扁式設計讓4.2吋儀表螢幕有放大效果。
你以為這樣就結束了？不，除皇家座椅，第二排後座還提供兩個充電孔及無線充電，前座椅背還附整合杯架與可放平板的凹槽的折疊餐桌，另外亦有後座遮陽簾、左側感應式電動滑門、後座玻璃車頂、第三排風量控制等配備。至於安全部分不分等級全部一視同仁，標配環景影像、全速域車距維持、全速域車道偏移輔助、前車駛離提醒、盲區碰撞避免輔助、前方主動煞停輔助（含汽車/行人/騎士偵測）等系統。基本上該價位級距你所得到的配備Custin全都奉上，但還是有不足之處，就是沒有四向方向盤調整、雙區恆溫與後座硬質飾板比例過多等小細節。
頂規車型才有的左側感應式電動滑門，開啟後就是兩張舒適的獨立座椅等著你。 × 頂規車型才有的左側感應式電動滑門，開啟後就是兩張舒適的獨立座椅等著你。 前座乘座感頗為舒適，亦有提供通風加熱功能。 × 前座乘座感頗為舒適，亦有提供通風加熱功能。 GLT-B VIP車型第二排配備VIP皇家座椅。 × GLT-B VIP車型第二排配備VIP皇家座椅。 睡眠模式可呈接近躺平狀態，搭配電動腿靠設計可說相當舒適。 × 睡眠模式可呈接近躺平狀態，搭配電動腿靠設計可說相當舒適。 第二排還具有左右電動移動功能。 × 第二排還具有左右電動移動功能。 正七人座MPV、4,950mm車長與3,055mm軸距，第三排當然也有寬敞舒適的乘坐感受。 × 正七人座MPV、4,950mm車長與3,055mm軸距，第三排當然也有寬敞舒適的乘坐感受。 前座椅背附有折疊餐桌，而餐桌還有杯架與放置平板凹槽設計。 × 前座椅背附有折疊餐桌，而餐桌還有杯架與放置平板凹槽設計。 第二排有雙充電孔、無線充電與通風加熱座椅。 × 第二排有雙充電孔、無線充電與通風加熱座椅。 第三排也有風量調整與充電孔。 × 第三排也有風量調整與充電孔。 前後天窗讓車室擁有明亮感受。 × 前後天窗讓車室擁有明亮感受。 馬鞍座下方規劃置物空間。 × 馬鞍座下方規劃置物空間。 標配全速域車距維持、全速域車道偏移輔助、前車駛離提醒、盲區碰撞避免輔助、前方主動煞停輔助（含汽車/行人/騎士偵測）。 × 標配全速域車距維持、全速域車道偏移輔助、前車駛離提醒、盲區碰撞避免輔助、前方主動煞停輔助（含汽車/行人/騎士偵測）。 有環景影像不用擔心停車時不好判斷距離。 × 有環景影像不用擔心停車時不好判斷距離。 滿座情況下也有一定置物空間。 MPV設定、車長4,950mm的Custin，其中GLT-B VIP車型車重有1,745公斤，若是滿載情況其車重肯定突破2噸，相信不少消費者會有動力不足重拖疑慮。對此Hyundai替Custin準備一具1.5升渦輪引擎，在渦輪增壓助益下可繳出170hp最大馬力，25.8kgm扭力峰值更於1,500rpm便全數輸出，及創造15km/L平均油耗。搭配八速自排變速系統，實際駕駛不僅沒有慢半拍或重拖，甚至稍稍加深油門深度還能感受到一股帶有衝勁的加速力道。然而若想要更進一步獲得更多能量和更敏捷的反應，Custin也有提供Sport模式，另外也有ECO、Comfort與Smart模式來提供不同的行駛風格。 × 滿座情況下也有一定置物空間。 Custin不僅沒有重拖，甚至加速還頗有衝勁。 × Custin不僅沒有重拖，甚至加速還頗有衝勁。 衝勁加速表現來自於搭載具有170hp/25.8kgm動力的1.5升渦輪引擎。 × 衝勁加速表現來自於搭載具有170hp/25.8kgm動力的1.5升渦輪引擎。 配備八速自排變速系統。 × 配備八速自排變速系統。 Custin提供ECO、Comfort、Smart與Sport模式。 除了加速不能重拖外，消費者也會在意能否提供舒適的乘坐感受，這部分第二排的VIP皇家座椅的舒適度已無須贅述，至於行進間Custin懸吊並非採舒適取向，個人覺得反而有稍偏硬朗設定，也因如此在行經不平路面與坑洞時，擁有相當出色的吸震效果，同時車身起伏次數也大多控制在兩次內就回復平穩，不過仍會有些微碎震，但瑕不掩瑜，整體表現仍讓前後座都有舒適的感受。但Custin畢竟是MPV車型加上1,734mm車高，因此在過彎時會較有略為明顯的側傾的反應，不過這透過速度掌握就能獲得改善。 × Custin提供ECO、Comfort、Smart與Sport模式。 懸吊略偏硬朗，因此行路過程沒有過多晃動整體表現相當舒適，細微碎震則有進步空間。 × 懸吊略偏硬朗，因此行路過程沒有過多晃動整體表現相當舒適，細微碎震則有進步空間。 畢竟是MPV車型，轉彎時仍有高重心帶來的側傾。 摒除商用成分，在2百萬元內價格Hyundai Custin是市場唯一的中大型MPV車款，消費者雖沒有其它選擇，但所提供的第二排VIP皇家座椅、半自動駕駛、渦輪動力、完善主被動安全、全新世代設計語彙與平台、寬敞車室空間、利於市區與停車的不到5米車長，都讓Custin成為市場最好的選擇。 × 畢竟是MPV車型，轉彎時仍有高重心帶來的側傾。