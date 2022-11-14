憂老人福利政見被抹黑　蔡其昌：奧步不必等到最後

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蔡其昌今（14日）在競選總部開記者會，再度說明自己提出的老人福利政策，批評盧秀燕只敢躲在公辦政見會底下，迴避和他辯論。蔡其昌說，選舉透過交鋒、辯駁，讓選民了解候選人的願景規劃，是很好的民主示範，但對手講不出具體的老人福利政策，只敢躲在背後放冷箭、指控別人會在最後關頭出奧步，「奧步不必等到最後，我們非常擔心對手一路以來的奧步」。
蔡其昌說，4年前盧秀燕說會延續林佳龍的敬老愛心卡，選上卻各種限縮，導致有43%的計程車、89%的診所無法配合，讓老人家看得到吃不到，若他當選，會把原本的7.25億預算提高到10億，並將適用範圍擴大、額度增加，也會洽談台鐵，讓老人家可以刷愛心卡搭火車。
此外，社區關懷據點的老人共餐，經費從一餐40元提高到50元，讓老人家吃得更營養，也會強化軟硬體設施，讓課程可以更多元。蔡其昌指出，自己將興建第一座銀髮族體健中心，若老人家反應好，將與現有的國民運動中心結合，讓老人家有專屬的區域、器材以及人員指導。
立委林靜儀補充說，有遠見的老人福利政策，不是讓長輩有錢看病，健康的城市不要常常用到健保卡，讓長輩更健康開朗，才是照顧長者更好的政見。
對於蔡其昌的批評，盧秀燕競選總部表示，盧市長多次呼籲「正向選舉，為孩子做榜樣」，會持續把握每一個與鄉親面對面的機會，努力爭取市民朋友支持、持續守護台中。