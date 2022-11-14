憂老人福利政見被抹黑　蔡其昌：奧步不必等到最後

▲蔡其昌今與綠營立委開記者會，控訴對手盧秀燕陣營背後放冷箭，抹黑他的老人福利政策。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.14）
▲蔡其昌今與綠營立委開記者會，控訴對手盧秀燕陣營背後放冷箭，抹黑他的老人福利政策。（圖／記者顏幸如攝，2022.11.14）

記者顏幸如／台中報導

2022-11-14 10:24:39

民進黨台中市長候選人蔡其昌總部近來接到多通詢問電話，憂心他當選後將停止老人健保補助。蔡其昌今控訴對手不敢和他公開辯論政策，只會躲在背後放冷箭。他強調除了維持補助老人健保費，還會增加敬老愛心卡預算、加強關懷據點軟硬體建設、興建第一座銀髮族體健中心，讓老人家身體更強健，未來可以多用愛心卡、少用健保卡。

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民進黨立委張廖萬堅指出，近來「市長選錯人，老人健保補助可能被取消」的抹黑話術不斷流傳，不少長輩還打電話到總部確認。立委莊競程說，蔡其昌在過去800多場的演講說得很清楚，原有的老人福利、健保補助都有增無減，地方卻一直聽到耳語，盧秀燕口口聲聲說要高格調選舉，卻放任下面的人放毒。

蔡其昌今（14日）在競選總部開記者會，再度說明自己提出的老人福利政策，批評盧秀燕只敢躲在公辦政見會底下，迴避和他辯論。蔡其昌說，選舉透過交鋒、辯駁，讓選民了解候選人的願景規劃，是很好的民主示範，但對手講不出具體的老人福利政策，只敢躲在背後放冷箭、指控別人會在最後關頭出奧步，「奧步不必等到最後，我們非常擔心對手一路以來的奧步」。

▲蔡其昌強調，自己會持續補助老人健保費，還會新增多項老人福利政策，讓長者更健康。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.14）
▲蔡其昌強調，自己會持續補助老人健保費，還會新增多項老人福利政策，讓長者更健康。（圖／蔡其昌競總提供，2022.11.14）
蔡其昌說，4年前盧秀燕說會延續林佳龍的敬老愛心卡，選上卻各種限縮，導致有43%的計程車、89%的診所無法配合，讓老人家看得到吃不到，若他當選，會把原本的7.25億預算提高到10億，並將適用範圍擴大、額度增加，也會洽談台鐵，讓老人家可以刷愛心卡搭火車。

此外，社區關懷據點的老人共餐，經費從一餐40元提高到50元，讓老人家吃得更營養，也會強化軟硬體設施，讓課程可以更多元。蔡其昌指出，自己將興建第一座銀髮族體健中心，若老人家反應好，將與現有的國民運動中心結合，讓老人家有專屬的區域、器材以及人員指導。

立委林靜儀補充說，有遠見的老人福利政策，不是讓長輩有錢看病，健康的城市不要常常用到健保卡，讓長輩更健康開朗，才是照顧長者更好的政見。

對於蔡其昌的批評，盧秀燕競選總部表示，盧市長多次呼籲「正向選舉，為孩子做榜樣」，會持續把握每一個與鄉親面對面的機會，努力爭取市民朋友支持、持續守護台中。

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