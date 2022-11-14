全國首創AI科技智慧毒防微電影　詮釋毒防局「科技輔導」

高雄市政府毒品防制局於 11 月 4 日發表全國首創的 AI 科技智慧毒防，同時公播了這項新創 AI 科技運用在輔導的微電影。局長林瑩蓉表示 ， 這部微電影劇情描述角度細膩，督導角色巧妙詮釋毒防局的「科技輔導」如同警方的「科技辦案」，讓人充分領會以 AI 科技突破傳統輔導工作的創新與進步，是以科技協助社會服務工作提升毒品防制成效的首創新亮點！

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▲毒防局進行跨網絡單位連結毒防網、治安網、社安網的家系關聯成員，追尋失聯個案、透過科技導引掌握精準輔導方向，增強個案復歸社會及預防再犯的成效。（圖／記者郭凱杰翻攝）

微電影故事敘述全家吸毒者，在警察局運用毒防局的 AI 科技風險預警系統，進行熱區盤查的毒犯緝捕後，毒防局必需對這些毒犯以 AI 大數據雷達圖分析風險趨勢及輔導方向，並以多維度科技家系圖進行跨網絡單位連結毒防網、治安網、社安網的家系關聯成員，追尋失聯個案、透過科技導引掌握精準輔導方向，增強個案復歸社會及預防再犯的成效。

▲毒防局以多維度科技家系圖進行跨網絡單位連結毒防網、治安網、社安網的家系關聯成員，追尋失聯個案、透過科技導引掌握精準輔導方向，增強個案復歸社會及預防再犯的成效。（圖／記者郭凱杰翻攝）

懷孕的女毒癮者，因而在毒防局輔導與補助下順利生下健康寶寶，男毒癮者歷經失業煎熬，接受毒防局多元輔導方案而如夢驚醒，開始踏實的生命重生，並投入毒防局的螢火蟲家族，以過來人經驗引領全家人脫離毒癮！