明華園天字團鳳山開演　台灣基進候選人粉墨登場

台灣基進市議員候選人李雨蓁、張博洋昨日（13日）晚間邀請明華園天字劇團在高雄鳳山演出《郎心狼心》，正式開演前兩人與楊佩樺在選前黃金週，粉墨登台，以歌仔戲扮相上台演出民主小短劇，與現場1000位觀眾共同以行動守護歌仔戲文化，更為選情加溫，做最後衝刺。
台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁認為，在鳳山有大東文化藝術中心和衛武營，都是相當專業的表演場地，正是多年來許多前輩共同打拼的成果，剛拿下金鐘最佳男主角的陳亞蘭在得獎感言中提到「我願意為了台灣原生劇種全力奉獻」，歌仔戲從台灣人的日常生活中誕生，讓這項表演藝術與台灣人的生活再度融合是我的期望，所以除了國際級的場館，更希望鳳山成為高雄的文化之都，未來當選後也會持續舉辦相關的藝文活動。
台灣基進三民區市議員候選人張博洋表示，自己從小陪祖母到廟口看戲，今天是第一次自己上台演一段，體驗起來既新鮮又驚奇，「郎心狼心」講述負心漢陳有義為了榮華富貴狠心拋棄妻子的故事，其實也是在提醒每一個爭取選民認同的政治人物，當選之後要一本初衷，切莫做出有如政治負心漢的行為。
台灣基進林園大寮市議員候選人楊佩樺提到，透過文化藝術傳達不同寓意是自由民主的重要表現，投票前兩週，和李雨蓁、張博洋一起演出小短劇，除了希望大家一起保存台灣本土文化之外，更希望用戲劇來表達對這次選舉的呼籲：將家中的一票配給台灣基進候選人，讓這次高雄市議會爭取本土過半。