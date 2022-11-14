綠桃竹竹苗4將拋共同政見　設半導體學院、捷運到北苗

▲民主進步黨所提名的桃竹竹苗4位首長候選人共同發表「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」 政見。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.14）
▲民主進步黨所提名的桃竹竹苗4位首長候選人共同發表「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」 政見。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.14）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-14 11:22:372022-11-14 12:38:02

11月26日九合一選舉倒數12天，民進黨今（14）日桃竹竹苗四縣市長候選人公布「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見，成立「半導體政策平台」，作為護國群山的靠山。

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民進黨今日舉行「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會，桃園市長候選人鄭運鵬、新竹市長候選人沈慧虹、新竹縣長候選人周江杰、苗栗縣長候選人徐定禎與會，當場簽署共同政見。

「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」8項政見內容包括：第一，中央地方共同成立「半導體政策平台」；第二，強化招商服務單一窗口，協助廠商解決問題；第三，與中央跨部會合作一同協力解決設廠用水用電問題；第四，與學研機構一同協力，培育符合產業需要的跨領域人才；第五，配合中央雙語國家政策，爭取增加推動雙語教育的學校；第六，減輕青年居住成本，攜手中央廣建社會住宅，推動包租代管；第七，建構桃竹竹苗完善的交通路網；第八，共同強化「桃竹竹苗」區域防災體系。

鄭運鵬主張引進半導體學院到桃園，讓半導體重點產業訓練在桃園落地，把最先進製程留在桃園，讓台灣跟韓國競爭更有優勢。鄭運鵬也指出，國民黨親中，與美中科技競合有矛盾，讓民主同盟所需要的「民主晶片」能夠最有效率的在地整合，顧好護國群山，這樣對與中國、美國、日本競爭都會有優勢。

沈慧虹接著表示，半導體產業守護新竹是重鎮，國際半導體重鎮也在新竹，她舉例，新冠疫情期間桃竹竹苗就用區域聯防的概念，解決科技廠移工群聚的狀況，18小時內在竹科成立專案篩檢站，用區域聯防做好防疫措施，讓產業鏈更加穩定、安全；另外，她細數過去在用地、用水、交通面向跨縣市合作治理經驗，例如桃竹備管每日支援20噸石門水庫供水。沈慧虹強調，一個好的新竹市長必須要有好的行政經驗和溝通能力，她剛好具備這些能力，要讓桃竹竹苗地區不只是產業重鎮，更是生活的好地方。

周江杰表示，台積電二奈米正在進行中，2025年將投入量產，內政部下週道路圈生活計畫將在寶山動工，地方政府必須與中央政府建立良好溝通管道，協助廠商持續把產業留在桃竹竹苗區，例如近期政院核定龍潭科學園區第三期計畫，鄰近台三線周邊的寶山鄉，希望區域治理平台能互相對話，藉此爭取人口紅利。

徐定禎表示，桃竹苗是北客群聚最大的區域，桃竹苗人口380萬，也是半導體產業鏈的重心，現在已經成為科技的廊帶，「我們四縣市願意成為護國群山的靠山，也很樂意成為『台灣矽盾』的後盾」，苗栗8年來人口遺失2萬4000多人，他希望藉由該科技廊道的建置，讓竹南基地往崎頂擴編、後龍科技園區都能完整建置起來，希望各個地方不能再單打獨鬥，要與中央合作，讓桃竹減壓，人口平均一些，捷運、輕軌都應該延伸到北苗栗。

 

▲「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」 ，民進黨4縣市長候選人共同發表政見。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.14）
▲ 民主進步黨所提名的桃竹竹苗4位首長候選人共同發表「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」 政見。（圖／記者呂炯昌攝，2022.11.14）

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