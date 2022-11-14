春節10天連假　金馬澎航班將開訂

▲明年春節有10天假期，交通部民用航空局今（14）天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,309架次，計236,308個座位數，並自11月22日下午6時起陸續開放訂位。（圖／NOWnews資料照）
▲明年春節有10天假期，交通部民用航空局今（14）天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,309架次，計236,308個座位數，並自11月22日下午6時起陸續開放訂位。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-14 10:41:02

明年春節有10天假期，交通部民用航空局今（14）天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,309架次，計236,308個座位數，並自11月22日下午6時起陸續開放訂位。

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民航局特別提醒旅客，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

明年春節假期自2023年1月20日至1月29日，有10天假期，民航局規劃1月19日起至1月30日為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

在各航線運能提供方面，澎湖航線1,185架次，計117,576個座位數；金門航線908架次，計103,828個座位數；馬祖航線216架次，計14,904個座位數；三離島航線共計提供2,309架次，計236,308個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

為利旅客規劃行程，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月22日、23日及24日下午6時到8時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，各航線統一開放訂位之時間及開票期限如附表；另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5﹪營業稅，歡迎多加利用，並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段112年1月19日至1月24日台灣出發往離島方向，以及112年1月23日至1月30日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。此外，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來台團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。
 

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