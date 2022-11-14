新北市長政見發表會登場　侯友宜別SDGs徽章展氣勢

由新北市選委會舉辦的新北市市長候選人政見發表會，今（14）日上午在新莊棒球場舉辦，尋求連任的新北市長侯友宜穿著黑色西裝外套，並別上聯合國永續發展目標SDGs徽章，由選委會代抽出一號的他先發表演說，詳述任內對於交通軌道建設、五股垃圾山整治、新泰搵仔圳的開發，還有社福建設政績展現，強調2030是願景也是目標，透過三軸心跟六大產業布局，建立以新北為中心的北台灣發展，帶動未來會更好。
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侯友宜提到「星星在那很亮，就看你有沒有抬頭去看它們」，指出過去30年來令在地居民不敢走進的「五股垃圾山」，背負城市毒瘤的惡名，甚至還是治安死角，他上任短短2年，與市府團隊展現決心和魄力，將違建全數拆除，翻轉為大人小孩都愛去的「五股夏綠地」；另外過去50年不變的新泰塭仔圳，雖是國門機捷沿線，卻有近400多間違章工廠，他與市府團隊不斷溝通協調、輔導拆遷，創下「零抗爭」紀錄，重劃工程完工後，加上五股夏綠地、泰山楓江地區等約有近600公頃，將會是兩個台北市大安區的面積，成為新北市的亮眼繁星。
除了軌道與地方建設外，侯友宜說還要降低年輕人負擔、給長者更安心的照護，在養的部分，除引進民間資源合作，也設置公共托育合作聯盟，將私立托嬰中心和居家保母一起納入，共可收托1萬8000餘名嬰幼兒，家外托育率達到42%，超過OECD國家平均值的36%，至於公托方面，4年下來，已經設置60家公托中心，今年底整個新北市共有120家公托，是全國最多；幼兒園部分，也廣設收費平價的公共化幼兒園，最近4年已增加183班公共化幼兒園及821班的準公共化幼兒園，未來4年，還會再增設2百班的平價、優質幼兒園，減輕家長的育兒負擔，降低年輕父母負擔，讓他們敢生、好養。
侯市長強調，要成為一個偉大的城市，就要向國際看齊，新北市是六都第一個落實聯合國永續發展目標（SDGs）的城市，在永續方面，最重要的就是減碳，因此提出三大零碳藍圖，分別是2030打造八里區成為「淨零碳」示範區、三重第二行政中心達成「碳中和」願景，並要求大型都市更新開發區在規劃階段就要納入創能、節能、儲能等零碳設計思維，希望在2030年達到減碳30％目標，「這是我們現在必須要做的事，因為不努力，就沒有下個世代了！」