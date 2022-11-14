CUV風潮無法擋，Subaru推出全新小型CUV ─ REX

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車內的基本陳設其實也就與兩位兄弟相仿，儀錶板內配有7吋TFT液晶多功能顯示幕，中控台則有9吋液晶螢幕之多功能車載系統，並在〝Z〞等級車型的後座也配有USB插口，迎合當前數位化與3C產品使用需求；同時，透過簡潔地座椅造型設計，來創造更優渥的車內空間，後行李廂底板也設有高低可調功能，搭配後座椅背放倒功能，提供彈性地空間運用機能。同時，透過加大車窗來減少盲點，以提升最基本的行車安全。
提到安全，REX也配置了Smart Assist 輔助駕駛系統，配有ACC全速域主動巡航系統、前方碰撞警示、預防碰撞自動煞車系統、路標偵測系統、車道偏離警示與輔助系統、盲點偵測系統、後方車輛偵測警示系統等輔助科技，同時另具備自動停車輔助、360 度環景影像、主動式LED頭燈與六具氣囊，建構良好防護能力。
動力系統，搭載1.2升自然進氣三汽缸引擎，可輸出87PS]/6000rpm最大馬力與113Nm/ 4500rpm最大扭力，搭配可模擬7速換檔之CVT變速系統，並配有駕駛模式可調功能與電子手煞車，以WLTC測試標準平均油耗為20.7km/L；雖然它不強調越野能力，不過185mm的底盤離地高度，還是可以提供20度地進入角、32度之離去角，能提供一些輕度的跨越障礙物的能力。
新發表的REX建議售價為G：182萬日圓，Z：217.11萬日圓，於日本目標月銷量為150台，基本上REX是Subaru在日本填補市場空缺與集團合作下的產物，輸出至海外市場的機會並不高。