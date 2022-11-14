桃園市長選戰最新民調！鄭運鵬39.2%、張善政38.5%
距離2022年九合一選戰投票日僅剩下不到兩週時間，根據最新公布的民調顯示，桃園市長選戰的選情相當激烈，民進黨候選人鄭運鵬以39.2%的支持度，與國民黨候選人張善政38.5%相差不到1個百分點，且已經在誤差範圍內，雙方孰勝孰負，恐怕不到投票結束都無法確定。
根據大數據公司QuickseeK快析輿情所做的最新民調顯示，目前桃園市長選戰中，鄭運鵬的支持度為39.2%，張善政則以38.5%緊追在後；民眾黨候選人賴香伶與脫黨參選的前立委鄭寶清，則分別獲得7.2%及5.7%的支持度，與藍綠兩黨可以說是相差甚遠。
細究民調相關數據，跟前一次的民調比較起來，鄭運鵬的支持度上升了1%，張善政則是下降了0.2%；至於象徵好感度的「最不希望誰當選」的部分，鄭運鵬仍舊以29.2%的「不希望度」領先張善政的22.4%，不過比起前一次民調，兩人都下降了5.5及4.3個百分點。
而該民調也針對賴香伶以及鄭寶清的支持民眾，詢問「若兩人當選機率不高，會轉而將選票投給誰？」約有四成三的民眾會投給張善政，四成二的民眾投給鄭運鵬；而深入探討政黨支持度的部分，在多次選戰中扮演關鍵少數的民眾黨，雖然賴香伶代表民眾黨參選，但只有三成的民眾黨支持者願意將選票投給賴香伶，另外約四成七的支持者則是轉而支持張善政。
至於針對現任市長鄭文燦的滿意度，8年任期下來鄭文燦的滿意度高達72.5%，除了民進黨支持者的滿意度高達97.7%外，就連國民黨支持者也有超過4成的民眾認同鄭文燦的施政，可以說是歷來綠營執政的縣市中，較為罕見的情況。