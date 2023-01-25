環島去／全台必訪8大最美自行車道　兩鐵旅遊列車超輕鬆

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「兩鐵旅遊列車」運用莒光號自行車車廂編組打造5節「人車同行車廂」， 每節車廂內有16個座位與15個車架，另附掛1節「客座車廂」有52個座位，整列共132個座位；結合火車人車同行設置及列車站點皆設有單車牽引道，方便旅客帶著單車移動輕鬆出遊。沿途並停靠三姓橋、隆田及東里等特色小站，旅客既能享受旅途風景也兼顧舒適安全性，一次體驗兩鐵優勢。首波已於10月底啟航，先鎖定花東3日及環島7日行程，提供「單車團」、「休閒團」及「電輔車團」3種團型，除了安排領騎團進行導覽解說，行程將有隨團維修技師、保母車及行李接送等完整服務；並計劃於明年再推出夏令營及冬令營體驗。
全台公認最美自行車道的花東縱谷，過去因交通不甚方便而頗有挑戰度，如今靠「兩鐵旅遊列車」縮短長距離移動，造訪花東縱谷必訪3大自行車道不再遙不可及。 將近48個大安森林公園大的「大農大富平地森林園區」，是台灣首座平地森林園區，豐富的自然生態，邊騎單車領略一年四季不同的風景；亞洲唯一橫跨兩個板塊的「玉富自行車道」，坡度平緩適合親子出遊，飽覽田野風光；全台第一座自行車專用道「關山環鎮自行車道」，途經池上大坡池環湖美景，還能欣賞「縱谷大地藝術季－漂鳥197」作品。行程還包含探訪古老馬太鞍部落品嚐阿美族料理，體驗搗麻糬樂趣；晚上再入住擁有「天下第一神仙湯」美名的五星日暉渡假村及蜜滋賀溫泉飯店。
過去懷抱環島夢想的人，搭配「兩鐵旅遊列車」也能7日輕鬆解鎖，沿途將騎車行徑有「北台灣最美自行車道」之稱的新竹微笑水岸「十七公里海岸線」，一次盡收南寮漁港、魚鱗天梯、香山濕地賞蟹步道等10大私房景點；由廢棄鐵道改建的自行車道「東豐鐵馬道」頗有懷舊氣氛，能造訪東勢客家文化園區，沿途景點與美食豐富，是頗受歡迎的輕旅行路線；能飽覽瀉湖美景、紅樹林生態、漁塭風光及湛藍海岸的「大鵬灣自行車道」，浪漫夕陽令人難忘；堪稱宜蘭版伯朗大道的「宜蘭三奇美徑」，穿梭在綠油油的療癒景致，或抓準時機於稻米收割前欣賞大片黃金稻穗，沒有電線竿阻礙的農村風光最令人嘖嘖稱奇；被暱稱有如電影《神隱少女》奇景的「舊草嶺隧道」，由鐵路隧道改建而成，還是縣定古蹟、台灣歷史建築百景之一。
深知不少旅客最期待單車旅途的各式在地補給品，「兩鐵旅遊列車」直接網羅花蓮飛魚卵香腸、玉里麵、橋頭臭豆腐、大坡池豆包、台南周氏蝦捲、原民炙烤山豬肉，還有花蓮鶴岡文旦、礁溪溫泉番茄、赤科山金針花氣泡水等知名美食特產與原民創意小吃；竟還派出專人現煎牛排，幫旅客在運動後馬上補充香氣四溢的豐富蛋白質，不仔細看還以為是（單車）環島美食之旅。行程並特別安排台鐵列車緩行台東瀧溪至金崙段，讓旅客輕鬆領略迷人山海風景；住宿則主打單車友善的福容飯店，完整提供自行車維修站、專屬停放空間等服務。