選舉立下戰功後入閣？林佳龍：沒當選就歸零回去做自己

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在提問階段，《壹蘋新聞網》特派記者曾佳俊提問，侯友宜2018年大贏對手近30萬票，設下難以跨越的門檻，不過2022年沒有「韓流」，加上新北市1032個里有超過一半是同額競選，大家說選情有點冷，請問兩人如何衝出投票率？第二個問題則先向仰望2024總統大選的侯友宜提問，估計要贏多少萬票才算贏？另外，也問林佳龍這次勝負預估會在幾票內、如果選舉立下戰功是否會入閣？
侯友宜首先表示，他這輩子從來沒有去想未來會有什麼結果，因為把握當下永遠是自己的態度，他以自己當刑警時經歷為例，他當刑警時也從來沒想過會當刑事組長，只知道每天戰戰兢兢，把交付的任務做好。
「我的態度很清楚，站在這個位子上好好做事。」侯友宜說，也許這段話大家都說聽膩了，他以台語引述自己父親的的話，「用心做、認真打拚才有好未來」，認為這句話才能找回台灣人最純樸、認真、節儉、打拚的精神，讓土地團結，選舉只是一個過程，從以前到現在從來不做預測，只把握當下。
林佳龍則表示，侯友宜跟自己一樣都是民選的政治人物，不是公務員，是要領導城市、國家有更好的未來，要有願景格局、規劃能力。他痛批侯友宜「好好做事這4個字真的不要再講了，真的是個笑話」，侯友宜聽不下任何意見也不想聽，才會出現這麼多民怨，就連自己站在這裡侯友宜也一樣答非所問不斷跳針。
林佳龍強調，選舉結果沒有到開票都無法預測，因為預測常常跌破眼鏡，過去民進黨在3次新北市長選舉中，總統蔡英文輸10萬票，立法院長游錫堃輸2萬票，到行政院長蘇貞昌輸29萬票，對於目標他則表示要「衝破百萬票」。
林佳龍承諾，會做滿4年讓新北大翻新、市民大翻身，不過侯友宜講來講去都是空話、經不起檢驗。「一個做好警察的人不代表能做好市長，何況是總統」。林佳龍表示，如果自己沒有當選，他就歸零回去做自己，什麼都有可能，未來的路會更開闊，做一個自由人。