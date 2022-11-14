赴聯合國COP27演說　玉山銀董座黃男州分享台氣候新金融

▲玉山銀行董事長黃男州參與第27次聯合國氣候峰會（COP27），並受邀在世界氣候峰會（WCS）發表「台灣氣候新金融」專題演說，分享台灣再生能源發展經驗及金融業如何支持企業面對淨零轉型。（圖／玉山銀行提供）
▲玉山銀行董事長黃男州參與第27次聯合國氣候峰會（COP27），並受邀在世界氣候峰會（WCS）發表「台灣氣候新金融」專題演說，分享台灣再生能源發展經驗及金融業如何支持企業面對淨零轉型。（圖／玉山銀行提供）

記者顏真真／台北報導

2022-11-14 12:08:272022-11-14 12:25:59

第27次聯合國氣候峰會（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫舉行，今（2022）年峰會主題聚焦「氣候減緩（Mitigation）、氣候調適（Adaption）、氣候金融（Finance）及多邊合作（Collaboration）」4大主軸。玉山銀行董事長黃男州也受邀參加COP27，並發表「台灣氣候新金融」專題演說。他提到，台灣由於地狹人稠、高科技產業密集及獨立電網等特性，零碳能源轉型已成為台灣邁向2050淨零排放的巨大挑戰，也分享台灣再生能源發展經驗及金融業如何支持企業面對淨零轉型，精彩的分享也獲得許多現場來賓正面回饋。

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世界氣候峰會自2010年開始舉辦，匯聚政府、產業、學術界及公民組織的領導人共同討論，是COP27規模最大的週邊會議。長期致力ESG與永續金融的玉山銀行董事長黃男州也受邀參與，並在11月13日的周邊會議世界氣候峰會（WCS）發表「台灣氣候新金融」專題演說，分享台灣再生能源發展經驗以及金融業如何支持企業面對淨零轉型。

黃男州在專題演說中提到，台灣由於地狹人稠、高科技產業密集及獨立電網等特性，零碳能源轉型已成為台灣邁向2050淨零排放的巨大挑戰。但在政府與民間積極合作下，受惠台灣海峽蘊藏豐富風能，台灣大力發展離岸風電，也快速布建太陽光電及漁電共生等多元再生能源，努力追求環境保護與能源需求間的平衡，這些經驗均可做為其他海島國家參考。

▲玉山銀行董事長黃男州在COP27周邊會議–世界氣候峰會發表「台灣氣候新金融」專題演說，精彩的分享獲得許多現場來賓正面回饋。（圖／玉山銀行提供）
▲玉山銀行董事長黃男州在COP27周邊會議–世界氣候峰會發表「台灣氣候新金融」專題演說，精彩的分享獲得許多現場來賓正面回饋。（圖／玉山銀行提供）
他更指出，玉山身為台灣「永續金融先行者聯盟」一員，除積極支持風力發電、太陽光電、地熱及儲能產業發展，更發起「玉山ESG永續倡議行動」，目前已號召133家志同道合的企業共同倡議，希望發揮金融影響力讓更多企業重視氣候議題，一起朝2050淨零排放的目標努力。

在COP27主題「共同落實」（Together For Implementation）的議題上，玉山也從自身做起並持續接軌國際最高標準，包含與SBTi、PCAF、The Climate Group、World Climate Foundation等國際組織交流學習，透過深入理解國際思維，有效將標準導入內部。例如玉山已於2022年加入RE100，並且是台灣首家、全球第3家通過SBTi減碳目標審核的銀行業者，透過溫室氣體盤查、訂定減碳目標、導入內部碳定價及燃煤逐步撤資等管理機制，有系統地展開淨零轉型並已顯現初步成效。

黃男州會中精彩的分享，也獲得許多現場來賓正面回饋，包括OECD轉型與韌性部Walid博士、瑞穗集團旗下資產管理公司（Asset Management ONE）商業發展部主管Lora-Ann、氣候韌性創投合夥人Sherief等賓客均向黃男州感謝致意。

他也強調，行動可以創造改變，合作可以匯聚力量，藉由政府、產業、金融機構及民間組織的共同合作，大家在各自的領域上發揮影響力，一定能匯聚成影響世界的正面力量，共同邁向淨零的美麗家園。

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