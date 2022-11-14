拜習會今下午登場！美稱不尋求衝突 台灣料將成問題焦點
美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平將在今（14）下午5時30分於印尼峇里島舉行雙邊會晤，這是20國集團（G20）峰會場邊最受矚目的一場會談。這是兩人第6次交手，白宮指出美方並不會尋求與中國發生衝突，會議可能持續數小時，而美中交流當中，台海緊張局勢也勢必成為重點議題。
綜合《路透社》、《美聯社》等外媒報導，本次拜習會是拜登上任後與習近平兩人首次面對面會談，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登這是第一次有機會以「總統」身份和習近平坐在一起，「他想充分利用這點，明確表達他的優先事項和意圖，並聆聽習近平的意見」，同時也指出美中之間關係是「競爭」，雙方會談要確保競爭不會演變成衝突，會談可能會持續數個小時。
今年拜登與習近平已經有過兩次會談，包含在俄烏戰爭爆發後，3月18日雙方的第4次拜習會、7月28日兩人的第5度通話。直到今年8月初，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍大規模圍島軍演，台海緊張情勢才推升至最高點，外界擔憂中國是否會跟隨好兄弟俄羅斯的腳步，在習近平二十大連任後直接武力攻打台灣。
拜登此行出發前就表示，在與習近平會談時會試圖列出美中雙方的「紅線」，希望能透過界定符合利益的領域，了解雙方是否會相互衝突。此前拜登曾至少4度公開表態，若台灣遭受襲擊，願協防台灣，以言詞警告北京避免習近平誤判情勢；在出席柬埔寨東亞高峰會、與日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅的三邊會談、與澳洲總理艾班尼斯的雙邊會談時，也都提到了維護台海和平穩定的重要性。