17歲最美星二代出手了！贈魔獸對聯 網讚：最棒體育外交
前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）降臨台灣，加盟T1聯盟桃園永豐雲豹隊，掀起一股籃球旋風，他在記者會上品嘗珍珠奶茶、大腸麵線，更獲得一副對聯寫著「魔獸降臨，園力豹發」，讓他非常開心，而這副對聯上蒼勁有力的書法字，原來是美女主播林書煒與作家蔡詩萍的17歲正妹女兒蔡中泠，讓網友直呼佩服！
林書煒在臉書上透露，收到同為媒體人的桃園雲豹公關長蔡沁瑜邀約，促成這次美談，女兒蔡中泠以「帶有圓隸風格的行書」呈現球星襲台的籃球旋風，事前還找指導老師林隆達練習，花了好幾個小時、寫下數百次才完成作品，「這個任務來得又驚又喜！希望女孩兒記得這個驚喜，更懂得感恩、珍惜與加倍努力啊！」
17歲的蔡中泠遺傳父母的良好基因，不僅氣質優雅，外貌甜美顏值高，和媽媽合影宛如姊妹花，被封為「最美星二代」，她學習書法多年，這次一出手就是新聞焦點，霍華德留下了「魔獸降臨」上聯珍藏，並在「園力豹發」上親筆簽名給球隊留念。網友得知對聯出自蔡中泠之手，誇她非常優秀，人美字更美，「寫得一手好字做體育外交」、「還在猜哪個書法家，原來是妳的千金」、「好棒的外交禮物」。