高虹安遭爆助理低薪高報 沈慧虹：市民不會選涉貪慣老闆
台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安的辦公室助理費風波持續延燒，遭進一步爆料對助理低薪高報、要求上繳。鴻海集團創辦人郭台銘昨日雖然在臉書針對新竹市長人選發文，但仍未正面表態挺高虹安。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（14）日表示，相信新竹市民不願意選出一個可能涉嫌貪污、詐領助理費、苛刻員工的慣老闆。
沈慧虹上午出席民進黨「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」共同政見發表記者會，針對郭台銘昨日在臉書表示，新竹市需要跳出傳統政治框架、由科技出身，並理解科技產業發展趨勢的人選，但未正面表態挺高虹安，沈慧虹回應表示，科技人才在新竹其實非常普遍，但她相信新竹市民不會選擇一個可能涉嫌貪污、詐領助理費，甚至苛刻員工的慣老闆，這是很普世的價值。
沈慧虹表示，不管是產業大老，還者是一般民眾，每個人都有神聖的一票，票票等值，這就是民主的價值，在這過程中，她最相信新竹市民冷靜、理智、智慧的判斷，他們會去判斷誰最適合擔任城市的大家長，相信郭台銘這麼具知名的大老闆，也不會希望新竹選出這樣不守法、荒腔走板行為的人，相信新竹市民會做出理智的判斷。
針對高虹安被《鏡週刊》進一步踢爆對助理低薪高報、要求上繳，沈慧虹表示，透過報導，很多事證變得比較明確一點，如果這些證據確鑿，高虹安的行為也會得到很多佐證，她的誠信可能已經破產，相信品德、守法是大家對一個城市大家長最基本的要求。