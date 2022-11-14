話未說死？郭台銘呼籲挺科技人　林耕仁：不做太多解讀

▲郭台銘在臉書發文提到新竹市需要由科技出身的人，話未說死挺高虹安，林耕仁今受訪指出，不用作太多解讀，努力拚市民認同就對了。（圖／林耕仁辦公室提供）
▲郭台銘在臉書發文提到新竹市需要由科技出身的人，話未說死挺高虹安，林耕仁今受訪指出，不用作太多解讀，努力拚市民認同就對了。（圖／林耕仁辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-14 12:31:272022-11-14 12:32:50

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前上傳生育政見影片，卻被指控合成鴻海創辦人郭台銘2019年影片畫面；事後，郭台銘則在臉書發文解釋，他答應與高虹安合體拍影片，但來不及返台所以授權使用相關畫面，並強調新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架，由科技出身的人。但郭未指名道姓挺高，也引外界揣測。對此，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（14）日回應，科技人說法範圍廣泛，不用做太多解讀，努力拚新竹市民的認同就對了。

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郭台銘在臉書發文表示，他確實答應與高虹安合體拍攝相關兒福政策宣傳影片，但前兩週他在日本出差，來不及返台拍攝，故電話授權高虹安合成2年前政策相關畫面。郭也強調，新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，理解科技產業發展趨勢的人選來帶領新竹市邁向未來，「至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。」

針對郭台銘臉書貼文，林耕仁今受訪回應，郭董說得很清楚，未來新竹市需要什麼樣的市長，選民有足夠的智慧來判斷，也交給45萬市民來決定；作為市長，操守一定要經得起外界檢驗、遇到爭議勇於承擔、而且把新竹看成自己的家，不是把新竹看成「是非之地」的候選人，市民絕對有智慧可以做出最正確選擇。

媒體問，過去曾幫郭台銘選總統，而郭臉書也沒把話說死，是不是和郭關係好？林耕仁也強調，當初郭參加黨內初選時，第一站就來到新竹市，他的確也有幫忙及協助，並對郭董愛國心和聞聲救苦的慈善貢獻，一直都非常欽佩。

至於郭台銘喊話要挺科技人，外界也提到林耕仁具科技人背景。林耕仁則說，對於郭的個人看法他們都尊重， 科技人這個說法的範圍非常廣泛，也認為不用做太多的解讀，就是努力拚新竹市民的認同就對了。

此外，針對高虹安助理風波持續延燒，更被週刊揭露低新高報，林耕仁也喊話高虹安「禍起蕭牆、捫心自問」，週刊報導內容要由高來證實，並對社會大眾說清楚講白名。

高虹安也被質疑向公督盟申報助理「沒有加班」，實際上卻請加班費？林耕仁痛批，高虹安曾獲得公督盟評選為「優秀立委」，有次還是民眾黨評鑑最高分，如今被質疑是交假資料，媒體想詢問也不准提問，根本是欲蓋彌彰；遇到爭議就逃避、遇到檢驗就閃躲，究竟是否是一位合格的市長人選，市民都看在眼裡。

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