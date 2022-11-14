話未說死？郭台銘呼籲挺科技人　林耕仁：不做太多解讀

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針對郭台銘臉書貼文，林耕仁今受訪回應，郭董說得很清楚，未來新竹市需要什麼樣的市長，選民有足夠的智慧來判斷，也交給45萬市民來決定；作為市長，操守一定要經得起外界檢驗、遇到爭議勇於承擔、而且把新竹看成自己的家，不是把新竹看成「是非之地」的候選人，市民絕對有智慧可以做出最正確選擇。
媒體問，過去曾幫郭台銘選總統，而郭臉書也沒把話說死，是不是和郭關係好？林耕仁也強調，當初郭參加黨內初選時，第一站就來到新竹市，他的確也有幫忙及協助，並對郭董愛國心和聞聲救苦的慈善貢獻，一直都非常欽佩。
至於郭台銘喊話要挺科技人，外界也提到林耕仁具科技人背景。林耕仁則說，對於郭的個人看法他們都尊重， 科技人這個說法的範圍非常廣泛，也認為不用做太多的解讀，就是努力拚新竹市民的認同就對了。
此外，針對高虹安助理風波持續延燒，更被週刊揭露低新高報，林耕仁也喊話高虹安「禍起蕭牆、捫心自問」，週刊報導內容要由高來證實，並對社會大眾說清楚講白名。
高虹安也被質疑向公督盟申報助理「沒有加班」，實際上卻請加班費？林耕仁痛批，高虹安曾獲得公督盟評選為「優秀立委」，有次還是民眾黨評鑑最高分，如今被質疑是交假資料，媒體想詢問也不准提問，根本是欲蓋彌彰；遇到爭議就逃避、遇到檢驗就閃躲，究竟是否是一位合格的市長人選，市民都看在眼裡。