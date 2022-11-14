2022馬來西亞日在台北登場　異國市集攤位一次看

▲對馬來西亞新住民而言，香蘭葉蛋糕不僅僅是一種口味獨特的蛋糕，也是對家鄉香氣的眷戀。（圖／移民署提供）
▲對馬來西亞新住民而言，香蘭葉蛋糕不僅僅是一種口味獨特的蛋糕，也是對家鄉香氣的眷戀。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-14 12:28:23

「2022年馬來西亞文化日」(Hari Budaya Malaysia)於昨（13）日在台灣博物館南門館舉行，活動由馬來西亞商業及工業協會 (MayCham)策展，內政部移民署北區事務大隊台北市服務站與國立台灣博物館、國立台北教育大學東協人力中心合作辦理，與來自藝術、商業、教育及學術界的馬來西亞新移民，藉由藝術、飲食、文創商品和文化分享等方式共同參與盛會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不同於在台灣人喜將七葉蘭拿來泡茶喝，香蘭葉(Pandan)是馬來西亞人喜愛的一種香料，在做菜、煮飯、煮甜湯、做點心跟做蛋糕時，都會用它來當作香氣和顏色的來源。幸福手作的香蘭葉蛋糕，在馬來西亞新住民看來，不僅僅是一種口味獨特的蛋糕，每一口吃下去的，也是對家鄉香氣的眷戀。

本次活動文化市集中，有娘惹糕、香蘭葉蛋糕、南洋黃金醬以及真空進口榴槤等馬來西亞人喜愛的各式美食。除了美食外，更設置東南亞文化書店及饒富趣味的穿沙龍(Sarong)闖關比賽。

▲馬來西亞文化日 Hari Budaya Malaysia在台灣博物館南門館舉行，並有舞獅表演。（圖／移民署提供）
▲馬來西亞文化日 Hari Budaya Malaysia在台灣博物館南門館舉行，並有舞獅表演。（圖／移民署提供）
移民署台北市服務站也在現場設攤宣導外來人口在台生活諮詢服務熱線1990、新住民培力發展資訊網、新式統一證號等外國人在臺重要權益資訊，以及反賄選、防詐騙等各項重要政策，另播放多語宣導短片，透過趣味遊戲及有獎徵答互動方式，以利民眾吸收最新資訊。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯提醒，雖近期COVID-19疫情趨緩，但仍請務必落實手部衛生、咳嗽禮節及配戴口罩等個人防護措施，以保護自身健康。另外，選舉即將到來，如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請立即撥打檢舉專線：移民署台北市專勤隊電話(02)2239-6393分機702或反賄選專線0800-054-099按4。

▲移民署臺北市服務站也在現場設攤宣導外來人口在台生活諮詢服務熱線1990、反賄選小遊戲與小朋友及家長互動。（圖／移民署提供）
▲移民署台北市服務站也在現場設攤宣導外來人口在台生活諮詢服務熱線1990、反賄選小遊戲與小朋友及家長互動。（圖／移民署提供）

43歲就當上新加坡首富　揭秘創業勇氣源頭

在海港邊展覽移工面貌　民團參與2022台灣設計展

邀越南網紅宣傳　中選會推新住民6國語言投票影片

築夢計畫徵件中！雲林新二代姐妹花創作尼泊爾布包

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀