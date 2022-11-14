高虹安被控詐領助理費　民進黨團：詐領錢拿來私用已違法

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民進黨團今召開「高虹安小金庫，回捐上繳是謊言，詐領退款是事實」記者會。黨團幹事長羅致政表示，據勞動部相關規定，工資應全額給付勞工，目的是為了避免工資被任意扣減，當媒體詢問高虹安，高卻反問「例如呢？」「那我告訴你，你的辦公室有再多的內規，勞動部已告訴你了！」
羅致政提及，媒體報導，高虹安助理薪資入帳後，卻將薪資挪用、轉移、扣款，這絕對有涉法嫌疑。
黨團副幹事長黃世杰則稱，週刊報導中發現，回捐給公積金，在內帳中是叫「應退款」，而非自願回捐，這樣的問題很嚴重，不只是違反勞基法問題，還有違反刑法等問題，呼籲大家嚴肅看待。
羅致政指出，「應退款」說法已打臉高虹安先前說的「助理自願捐款」，而該制度是從一開始就建立，「用詐領方式把錢領好領買，作為私用」，這絕對違反《貪污治罪條例》，而這也是他們呼籲高虹安應先找律師、誠實面對法律原因，「每種說法都自我打臉，且在法律上無法圓謊」。
另外，週刊報導，並非每位助理的薪資或加班費都會被要求退款、上繳，如領高費助理的高虹安男友李忠庭。黃世杰則說，應由高虹安說清楚、講明白。
媒體詢問，是否要求高虹安退選？羅致政說，選舉到這階段，退不退選由高決定，而她最大問題是法律問題，這些問題不會因為退選、選上或選不上而結束，高該關心的是司法問題，會追隨她相當多時間。
新聞來源為Newtalk 新頭殼