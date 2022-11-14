提林佳龍「十三行變十四行」　侯友宜酸：來久了就會了　

▲侯友宜提林佳龍昔日口誤，開酸稱這些口誤「來久了就會了」。（圖／記者ＯＯＯ攝，2021.02.08）
▲侯友宜提林佳龍昔日口誤，開酸稱這些口誤「來久了就會了」。（圖／記者ＯＯＯ攝，2021.02.08）

記者陳威叡／新北報導

2022-11-14 12:45:15

新北市長選舉公辦政見會於今（14）日舉行，針對媒體提問稱，地方政府仍有賴中央補助，但六都統籌分配款最低，新北市長侯友宜與候選人林佳龍應該如何解決這個困境。對此林佳龍坦言，《財政收支劃分法》對新北確實不公平，他會進行推動。而侯友宜則稱，自己都是包容體諒的心情來看中央地方關係，開酸林突然從台北選新北也都是尊重，此外像「十三行變十四行」、「鴨母港講成板橋」，這些口誤「來久了就會了。」

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針對統籌分配款六都最低，侯友宜指出，自己都是用包容體諒的心情看待中央地方的關係，像是看林佳龍突然從台北選新北都是給予尊重，開酸像是「十三行變十四行」、「鴨母港講成板橋」，都是很正向看待，這些口誤「來久了就會了。」

侯友宜稱，選舉是一時的，過了之後希望可以團結在一起，新北當然希望統籌分配款可以更多，但院長蘇貞昌講了很多年沒做，自己也沒有去批評，永遠都是心存感謝，正向看待不會惡意批評對方，只有感恩才會讓台灣變得更好，要珍惜每一分錢好好做事。

林佳龍則說，自己的思考都是台灣國土規劃，要超越本位主義，擔任交通部長時協助跨縣市治理，特別是跨縣市交通問題，找到解決方案，侯友宜曾經感謝過他，也一起開過記者會，包括基隆捷運、汐東捷運、林口交流道增設匝道、未來淡江大橋，也通過淡北道路，也要打通隧道接台64線通道蘆洲三重等地，因爲對台灣有愛，希望國土發展更好。

對於《財政收支劃分法》與中央地方財政的收支問題，林佳龍表示，主張「財政新聯邦主義」，放權讓利讓地方拚經濟，稅收如果招商多的，要多留一點在地方，像這樣一個發展才能鼓勵城市之間競爭，看高雄、桃園招商成功，帶來更多稅收，當然應該留在當地，才會覺得這是自己賺的錢，會珍惜使用。

林佳龍也表態，認為《財政收支劃分法》要修改，這對新北確實不公平，因為台北、高雄佔了大部分，後來加入的新直轄市，就在原來有限的預算裡分配，強調自己會推動《財劃法》的改革。

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