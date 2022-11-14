控蔡適應在國小圍牆違法掛布條！國民黨批教壞囝仔大小

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余治明質疑，基隆市政府環保局雖號稱已拆除了高達500面違法看板，但目前蔡適應的違法看板仍舊佈滿整個基隆市，不禁讓所有的基隆人非常好奇，蔡這些所謂的熱心支持者們到底是誰？為什麼這個暖暖後援會要提供這麼龐大的資源和金錢來幫蔡適應懸掛上百面的違法看板？
基隆市議員張淵翔表示，他們最近接獲民眾檢舉，指稱這幾天又看到蔡適應偷偷掛起違法布條，並且試圖用「卡通圖案」來取代林右昌和蔡適應的照片，想藉此減少民眾的目光，且這些違法懸掛的地點，竟然連學校的圍牆都不放過。
張淵翔痛批，蔡適應難道真的是把基隆市民當成是「塑膠」嗎？這樣「教歹囝仔大小」的行為，真的完全不適合擔任基隆市的市長，呼籲蔡適應適可而止，不要為難基隆市的基層公務員。
國民黨前青年團總團長呂謦煒則以「基隆市廣告物管理自治條例」第12條規定為例，「除法規另有規定外，廣告物不得設置於下列處所：一、公路、高岡處所或公園、綠地、名勝、古蹟、學校、圓環、電線桿、路燈桿、變電箱、電信箱、或其他公設施等處所。」
呂謦煒提到，民進黨基隆市黨部之前在基隆市安樂區的自強隧道掛起罵人看板，甚至不惜砍樹破壞生態，直到謝國樑團隊開記者會的採訪通知發出後的當晚，才趕快連夜火速拆除，沒想到蔡適應更變本加厲、膽大妄為，在整個基隆市的國有土地、山坡地、擋土牆、公家圍籬、隧道出口等處卯起來掛起違法看板，知法犯法讓人瞠目結舌。