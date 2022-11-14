宋仲基根本姊妹比女生還愛聊！《文森佐》朴宰範曝拍續集

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《黑道律師文森佐》劇中有一幕宋仲基燒大廈的橋段，朴宰範坦言從小愛看香港電影，該段落確實是從周星馳的電影《功夫》得到啟發。他表示很想再跟宋仲基、金南佶合作，並稱讚對方「跟我很像」，朴宰範表示：「他們很會聊天，什麼都能聊，比女生還會聊，只要一杯茶就可以拚命聊！」編劇還透露會跟演員喝到凌晨，但彼此不會起爭執，「我是大哥，跟大家是兄弟關係，聊的過程都很輕鬆，雖然他們都有話直說，但沒有不愉快」。至於《黑道律師文森佐》拍續集可能性？編劇表示一直都在考量中，只要宋仲基行程有空檔，隨時都可以談。
朴宰範喜歡從生活中尋找作品主題，代表作《善良醫生》則是他在醫院遇見一對父子，兒子因事故送醫，最終搶救無效，爸爸痛哭的模樣烙印編劇腦海；2017年的《金科長》則談論社會、政治腐敗議題，該劇也是從當年「朴槿惠彈劾案」得到靈感，朴宰範表示：「我有去參加示威遊行，那時寫劇本的時候，社會氣氛很混亂。韓國作家對於社會、政治議題都很敏感，除了我，其他作家也都會把這些議題帶進作品。這是一種使命感，我學生時期參加很多社會運動，韓國藝術家不參與這樣的活動、不談這些事情的話，我們都會覺得很卑鄙。」
南韓積極探討、轉型正義議題，不少影視作品如《我只是個計程車司機》、《1987：黎明到來的那一天》片中討論的「光州民主化運動」最廣為人知；朴宰範的作品《金科長》、《熱血司祭》、《黑道律師文森佐》主軸亦都是「伸張正義」，他表示從小就瞞著家長參與各式社運，「被攻擊是我的親身經歷！但我沒有被警察抓到過，雖然好幾次差點被抓，但都逃跑成功，以前被抓進去的話，是真的會被暴打的，所以要想辦法不被抓到，我高中還去過首爾市廳遊行！」
朴宰範來台工作，表示看到台灣古色古香的建築物後，對寶島深深著迷，同時表達對台劇的喜愛，《想見你》、《1006的房客》是他目前最喜歡的作品，許願有機會的話，想跟許光漢、柯佳嬿合作。編劇也透露看過大S主演的戲劇，「大S在韓國很多人認識」。
台灣縣市長選舉（九合一選舉）在即，朴宰範對台灣競選場境感到訝異，他說：「路上看到很多選舉旗子，我嚇到了，因為80％的候選人都很年輕，看起來都40歲以下，在韓國不可能發生，因為韓國9成的候選人都超過50歲，我們都會叫他們『老屁股』，所以韓國政治才這麼老派。」他受訪最後表示愛上台灣，力讚台灣奶茶、巧克力小籠包、啤酒讓他難忘，保證會再來台觀光。
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