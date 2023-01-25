環島去／單車環島新手路線怎麼排？「大魔王路段」曝光

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環繞整個台灣一圈大概約一千公里，「中華民國自行車騎士協會」專案經理李健平開門見山直說，「其實現在大家要出門，能夠切出來的時間是很大的重點」，尤其是上班族請個五天假，再加上頭尾銜接兩個假日，九天已經是很長的假了。所以多數人環島都會希望天數能控制在九天內，「以環島一千公里來換算，這樣一天大概要騎100多公里」；因此目前商業行程也多以環島九天為最常見的安排。
大家所熟知的環島一號線不只是「一條路」，其實以政府的規劃，環島一號線是個大概的路線，中途會有不同路段，以花蓮-台東為例，台9線、台11號線便是山線和海線兩種不同的選擇；譬如從新北市新店出發騎到宜蘭也有很多選擇，往濱海公路、或從中走平溪106線道、還是直接從北宜公路穿過去，除了長度距離不一樣，能看到的景色也不同。這就是每個人的選擇差異，如果是自己規劃行程，便是從這些小細節上實現想法、感受取捨的樂趣。
對於新手騎行的路線安排，健平評估一般新手入門、一整天能完成騎乘的距離約落在60～80公里之間。究竟新手有沒有辦法第一次單車環島就上手？健平認為了解台灣地理、搞懂路線絕對是最基本，「如果人在台灣都搞不清楚雲林下一個城市是哪裡？」那這件事情就會是個大問題。他建議觀光局其實花了蠻多功夫整理環島議題，也分享了許多路線、各縣市景點等資訊；上網搜尋其他挑戰成功民眾的經驗分享、參考大家的旅遊網誌等，重點在於，「民眾需要花時間了解各區塊路線，並將其串聯銜接起來」，變成自己想要的行程。
🔸不只安排路線！結合氣候與當地情資更重要
其中再注意各地氣候、當地情資等細節，就能讓行程更完整。譬如現在騎到南部，要從高雄往墾丁，這中間約莫有一百公里是幾乎沒什麼地方可以住宿的，這代表環島過程中途經這段路程，勢必得要一天以內就騎乘經過，「不然就會面臨沒得吃、沒得住」的問題；而單車環島光是順逆風就會影響行進距離，冬天時容易南下順風、北上逆風，抵達高雄以南、恆春一帶又會遇到落山風，會需要綜合評估和考量。不過與眾多高緯度國家或可能有極端氣候的地區相比，台灣相對來說是一年四季都適合環島的天氣，頂多夏天避開最熱的正中午騎乘，把騎行的時間分段規劃好即可。
健平也分享，在挑戰環島之前，其實全台有非常多規劃完善的自行車道可以騎乘，甚至各大團體或機關也有提供短天數的旅遊行程可參與，光是台北、新北近郊就有不少知名遊程，甚至還是新手友善、親子也能一起騎行的等級，入門的程度讓他還掛保證「騎YouBike也沒問題」，強烈建議大家在挑戰環島前先體驗，「好好知道騎車是怎麼回事」。
先試試當日騎乘的活動、也許騎過2～30公里會對騎車運動有些想法，再選擇短天數的行程、從平地挑戰到爬坡上山等，甚至連裝備體驗都能在累積經驗中，去推敲自己的需求；說不定還能獲得變速切換、煞車使用等讓自己更安全的技能經驗值。畢竟很多人對於單車環島，可能以為都能騎在夕陽餘暉耍浪漫，可是實際上挑戰單車環島，長時間都在騎車「會是滿身汗、蠻狼狽的」，說不定出門才30公里就後悔。
🔸單車環島4條大魔王路段曝光
環島路線中，不管是不是新手、都絕對需要注意的大魔王路段，首先「蘇花公路」因為有非常多大型車輛行走，一般專業建議可改坐火車通過這一段；或是騎乘「蘇花改」從蘇澳到東澳，由東澳開始坐火車到漢本，再從漢本繼續騎行，如此一來可以騎到蘇花最漂亮的一段，也巧妙避開最危險的地方。
再來是爬坡關卡「北宜公路」，雖然現在有車輛管制、速度已經比較慢，但重機、超跑仍多，安全性相對需要注意；而要去東部的主要道路「南迴公路」，從屏東到台東會有許多大型車輛經過，單車相對弱勢、更需要特別注意安全。
另外「東北角福隆到基隆」也是大型車多，尤其以西部來說交通都很繁忙，又遇到上下班車潮會相當恐怖，健平點名包括新竹、桃園、台中、台南這幾處單車根本沒得躲，不比台北、新北還有自行車道可切換，因此環島時更可以衡量是否避開洶湧車潮時間騎乘。