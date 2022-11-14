羅志祥摔傷不忍了！被疑自導自演 曝驚險片：差點芭比Q
羅志祥（小豬）全面復出，12日在高雄舉辦《羅志祥2022年演唱會》，卻在一開場就失足掛彩，舞台升降台運作失常，害他右腳脛骨連續2次撞到邊角處，走路略為不適，卻有網友質疑他自導自演炒作話題，他也不忍了，索性在臉書釋出側拍影片，坦言好險有用手撐住，不然就「完了完了完了，芭比Q了」。
畫面中只見小豬開場時，從升降舞台彈跳躍起，以酷帥模樣引領眾多舞群熱舞，卻發生舞台突然下降，他趕緊用手撐住、穩住重心，才沒有跌下去，舞台也很快升了上來。儘管右腳受傷，導演一度勸他暫停演唱會，小豬決定繼續唱下去，不受影響敬業演出，跳完整場演唱會，讓粉絲捏了一把冷汗。媽媽在後台得知狀況，擔心到哭了起來。
小豬事後再看一次影片，直言當下很驚險，不過「大家放心，腳已經沒事了，慢慢消腫中」。小禎、小馬、佩甄等一票明星好友，南下高雄捧場小豬演唱會，見證風光時刻，佩甄留言「一出場就看到你跌倒了，你還能跳完全場，真的給你掌聲鼓勵」，JR紀言愷則讚美小豬「上了舞台加油，忘了疼痛，敬業的唱跳歌手」，粉絲則心疼地說，「當下還以為是設計舞步，沒有發現失誤」、「我一度以為演唱會會停止，因為真的很明顯掰咖，不過很佩服你，硬是完成整場表演，你真的很棒，一點都不丟臉！跌倒了，就是再站起來」。
他預告今年跨年演出將重返花蓮，回饋復出時給他滿滿鼓勵的花蓮民眾，他表示：「這是必須的，真的相當感謝所有花蓮鄉親，還有花蓮市長、夫人，給了當時的我這麼好的一個舞台！」緊接著他也做好準備，迎接一系列的巡迴演唱，最後驚喜透露正在規劃台北小巨蛋的返場演出。