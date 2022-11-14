獲國家永續獎！暨大規劃在2043年提前達到淨零碳排

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暨大表示，該校隸屬於桃米里的行政轄區，在小小的18平方公里的範圍內，同一年共有2個國家永續獎的產出絕無僅有，也是大學與社區共創最佳的典範。
暨大校長武東星指出，「深化與地方的連結」是暨大從921大地震後，推動20餘年的辦學目標，從過去師生協助社區重建，到現在以整個水沙連區域推動各鄉鎮的地方創生計畫，近期更協助7鄉鎮推動地方創生計畫，總補助金額獲得約3億6,796元。
武東星提到，暨大以扮演地方公共智庫與人才培育孵化器2個角色，輔以社會參與式教學途徑與行動研究設計，推動共學共工的「水沙連大學城」社區照顧模式、開發「社區高齡照顧資訊系統、智慧照顧系統」、整合50個公協會成立「日月潭觀光圈聯盟」進行國際化旅遊目的地管理，並以科學的方法研究作物接收光譜「以LED設備取代高壓鈉燈方案」協助農民節能減污。
暨大環安衛中心主任劉一中表示，暨大在2022年成立「國立暨南國際大學永續發展委員會」，透過課程結合台灣永續發展目標，於110學年開設「241門通識課程」、「1817門學分課程」與永續發展指標有關課程。
他以推行減污減廢為例，總回收水量達13,700m3/月，達總污水量80%，資源回收率達43.2%，遠高於其他大專校院，並且於2022年已完工的太陽能發電設備容量達2,978kWp，年發電量約有390萬度，佔年用電量的34.08%，能源使用指標EUI逐年下降，由2016年的EUI 59降至2021年的51.2 EUI，降幅達到13.2%。
他說，還有將資源回收物資細分為13類，並提倡垃圾不落地政策，提升學生公民教育素養，資源回收率逐年提升達到43.2%；並於校內設置100台電動摩托車，以租賃共享的方式，提供學生於校內或往返埔里鎮使用，大量減少因交通所產生的溫室氣體直接排放。
暨大表示，目前該校規劃將在2043年提前達到淨零碳排的目標外，也響應國家能源轉型，預計建置8,000 kWp的太陽能發電容量，並持續扮演南投縣政府智庫的角色，擴大推動地方創生的協力範圍。在課程面與校務經營面，將展開永續發展教育計畫，建置永續發展學分學程，編寫永續發展報告書等。