質疑拚選後入閣　國民黨團盤點林佳龍施政爭議案件

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曾銘宗強調，林佳龍不僅誠信有問題，行政能力也有問題，2014年12月8日宣布在台中建「台灣塔」成台灣地標，興建規劃設計經費高達8億4200萬元，總工程費高達150億元，之後疑似發生弊端，經政風室調查，發現鋼材多出5000多噸，經費虛增20多億元，結果該預算案在台中市議會被刪減為80億元，「台灣塔」最後也不了了之。
曾銘宗繼續說，2015年12月25日，台中市2016年度總預算1771億元遭到擱置，創下中市府年度結束前，總預算無法在市議會完成二、三讀的紀錄；2018年3月6日，林佳龍召開記者會宣布和德商哈利霍夫曼諮詢公司，簽訂「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，投資金額高達1100億元，結果被踢爆德商是「一人公司」，變成大笑話，可見林佳龍行政能力非常差。林佳龍擔任交通部長任內，2021年4月2日發生太魯閣號出軌事件，造成49人死亡、162人輕重傷，最後請辭下台負責。
曾銘宗痛批，無論是台中市長或交通部長任內，林佳龍施政大都是雷聲大雨點小，最後多不了了之；今年11月4日，林佳龍稱「韓國瑜比侯友宜有趣，至少比較真實，比較像人」，說話尖酸刻薄，根本就不厚道。即便侯友宜是你的競爭對手，也不該用尖酸刻薄的話語去攻擊，國民黨團要給予譴責。
國民黨團副書記長謝衣鳯指出，2018年當時競選台中市長連任的林佳龍曾宣示，「選後絕對不會離開台中」，結果連任失敗後，入閣接任交通部長；新北市民要問林佳龍，兼任民進黨主席的總統蔡英文，曾10度約見勸退不選台北市長，改選新北市長，是否涉及《選罷法》搓圓仔湯條款？還是選後跟當年在台中市一樣落跑？蔡英文到底有無承諾「條件說」？
台中市議員李中則表示，林佳龍擔任台中市長任內，各項發包工程弊端，可說是罄竹難書；其中，在2018年3月6日召開記者會，宣稱與德國商人霍夫曼簽訂1100億元的「海水採礦」MOU案，結果遭媒體踢爆，所謂的德國商人霍夫曼根本是一人公司，引發台中市議會極大爭議，林佳龍前市長是共犯？還是被騙？
李中質疑，所謂從海水採取鎂、鋰，每年可產100萬噸。殊不知，全世界能夠採出的鎂礦也不過110萬噸。他進一步舉例，嘉義縣布袋港是國內海水採鹽的主要產地，1年也不過10萬噸，難道林佳龍在跟德國商人霍夫曼簽訂MOU之前，都沒有進行查證？
李中指出，林佳龍在市長任內推動家戶廚餘分類計畫，編列382萬元預算，發給全市97萬戶家庭每戶一個廚餘桶，但廚餘桶的材質偏軟，一旦桶內有水，桶蓋就無法密合，且廚餘桶居然沒有過濾網，採購金額每個單價103元，而賣場所販售價格依大小約在50元至80元之間；林佳龍一次買97萬個廚餘桶還要每個103元，而且不實用，不少家庭拒拿，都堆在里長辦公室內，造成里長不少困擾。
國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔則表示，日前民進黨舉行北北基桃聯合造勢活動，提出1200元跨縣市、跨交通的通勤月票政見，但新北市民質疑，這不是交通部應該出面整合嗎？林佳龍當初擔任交通部長時，為何不提出整合方案？新北市議員們早就建議交通部，提出1280元將台鐵納入通勤月票整合系統內，卻遭台鐵以技術性問題拒絕，林佳龍有出面協調、解決嗎？答案是沒有。