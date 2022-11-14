鋼鐵人啦啦隊女神Elisa 小學五年級遇見真命天子

高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」成員疑雲Elisa（本名陳怡筠）是隊中的「抖音高手」，從小好動、表演慾強且多才多藝，但都是三分鐘熱度，唯有舞蹈是從小學到大唯一沒中斷的才藝。雖然從小就靜不下來，但毛線、串珠、皮革包包等手工藝都難不倒她，開場表演前還會在休息室幫其他團員編髮，曾因家人反對而動念轉做室內設計，她的夢想是「動到不能動的那一天」。





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