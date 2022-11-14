台中媽媽生氣了！環團：谷關空氣瓶是騙人的垃圾

我是廣告 請繼續往下閱讀
彰化縣環保聯盟理事長張淑芬說，盧秀燕空口白話欺騙選民，該管制不合格柴油貨車的排氣卻不管制、中火該增氣減煤卻大力阻擋，現在空污季到了，只對幾個污染源做稽查根本不夠。
張淑芬說，今年以來，台中市大里測站的PM 2.5有110天超過標準，一年約有1/3是不良日；今年9月開學後，台中市臭氧持續很高，上星期五（11日）台中市有許多學校舉辦運動會，臭氧有8小時超過標準，孩子們暴露在危險中，容易導致產生氣喘發作、氣管炎。
彰化環盟監事顏淑女說，4年來盧秀燕幾乎沒有重大空污改善政策，只一再將中火當成空污提款機、不斷消費。因為她愚蠢的決定，讓「增氣減煤」受阻卡關15個月，原定2023年供電，盧秀燕做秀杯葛造成工程延宕、拖到2025年，讓台中人必須多吸2年髒空氣、增加人民健康損失，不用出來道歉嗎？
主婦聯盟台中分會會長耿明誼指出，盧秀燕的空污自治條例停擺4年，眼見要選舉了才將《台中市重大空氣污染管制自治條例》草案拿出來，除了管制內容限縮，內容規範也不清不楚，根本沒把公民團體的聲音聽進去。
台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲說，台中市3座垃圾焚化爐設備老舊，名列臺中市各項空氣污染物前30大，4年來也不改善，尤其營運27年的南屯文山焚化爐是全國最老舊的廠，遲遲不更新設備，空汙排放標準比燃煤電廠寬鬆2至3倍，長期的「先公後私」，放任市政府可主導治理的3座垃圾焚化廠，是寬以待己，還是不顧市民健康？
台中市政府環保局表示，市長盧秀燕推動「藍天白雲行動計畫」，利用科技執法改善空品，例如智慧監控工廠煙囪、機車污染AI辨識系統等，讓台中市成為中南部第一個空品達標的縣市，相較4年前改善率達32%；針對近日空污，市府持續加強稽查及相關減污措施，讓空氣越來越好。
環保局指出，市府對中火污染管制一貫的立場是汰舊換新，而非只是將燃煤機組除役備用。現在台電終於承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。另有關焚化爐汰舊換新，未來將轉型成綠能低碳再生能源發電廠，目前正辦理促參前置作業，預計明年4月起開始辦理發包招商，逐步完成各焚化廠汰舊換新作業。
對於環團丟谷關空氣瓶，市府回應台中空品已達國家標準，民進黨台中市長候選人蔡其昌則說，這又是話術，盧秀燕是全台灣最不用功的市長。台中市空品史上第一次輸給屏東，就是在她任內。很多媽媽、長輩抱怨台中這幾天空氣品質極差，大家應該用選票教訓她，以後政治人物就不敢亂開支票。