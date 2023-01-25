環島去／E-Bike趨勢！靠電輔車騎山路　上武嶺不怕沒體力

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提到台灣人騎車最經典的知名挑戰點，不少人視為是合歡山的武嶺，過去最多人把「挑戰武嶺」當作目標，甚至台灣國際知名的邀請賽事「KOM King of the Ｍountain」，便是「從花蓮七星潭騎100公里直上武嶺」，是被譽為世上十大最困難賽事之一的台灣自行車登山王挑戰。挑戰武嶺的賽事依舊經典，但作為旅遊標的，導入電輔車後便不再是遙不可及的夢想，讓騎行者降低對於體能的恐懼、自在挺進山林，阿楷認為，與其說電輔車能騎得更快、更遠，不如說是有助於大家體驗更深，從「完騎」變「玩騎」，更為貼切。
從旅行社的角度而言，阿楷不諱言導入E-Bike也大大打開他們行程規劃的想像力，不再受到路線坡度的限制，以往設計騎乘路線時總會盡量避開山區，很怕體能不夠的民眾「是去受罪的」；但近年推動電輔車後，原本具挑戰性的「北進武嶺」，更成為穩定熱賣的路線。身為單車達人，除了經典環島與花東旅程，阿楷最推薦具代表性也有一定挑戰難度的「北進武嶺」，現今還能藉「電輔車化不可能為可能」，從蘭陽平原安農溪一路挺進山區，是北部首選；最南端的墾丁也有台灣最美海岸線的「旭海」，緊鄰阿朗壹古道、享受騎到天涯海角的暢快感，阿楷分享，或許現代人工作壓力較大，旅行在未經開發的原始地段時，反而心靈上更能得到釋放。
他也透露，台灣人近期最夯的路線是透過電輔車「剖地瓜」，從最北的雪山、途經中央山脈、玉山，一路切入台灣最南端，算是去年「捷安特旅行社」推出相當具挑戰性的行程，能夠挺進最深山林的路徑，將台灣最經典的高山美景一次收集到位，在7天6夜裡行經5個國家公園的轄區，除了過程中幾乎都在山裡，也途經日月潭、並以屏鵝公路的鵝鑾鼻燈塔作為終點，有山有水、還能貼近原鄉部落原民生態，是挑戰過環台或北進武嶺、對體能有自信的車友，能嘗試的進階選擇。
「中華民國自行車騎士協會」專案經理李健平則形容，電輔車相當於只需用到約3成的力量、便可以完成100％的事情，簡而言之，「算是一個需要成本的捷徑」。目前在台灣提供團體環島服務的單位，也多已備有電輔車可供租賃，他透露，電輔車每日租賃價格多需花費1,500元以上，而一般自行車約是每日300元左右，可依自己體力、預算考量來選擇。
健平分享，他自己騎單車環島絕對體力沒問題，但是有了家庭後，想帶著小孩一起出門體驗，光靠一己之力、搭配自行車拖車載著小孩，真的有感體力無法兼顧，有了電輔車的加持，他嘗試過帶著小孩也能跟車隊用過往一樣的速度出遊，甚至不比之前單獨出發還累。健平指出，「尤其是對於年紀較大、易有體力或膝蓋問題的銀髮族，是很友善的裝備」。
據他所知，不少騎行愛好者也都有購入電輔車，他分享，一般常見電輔車售價，最平價如台灣自己的品牌DOSUN，大約6萬元上下，美利達與捷安特也都有6～7萬元左右的車款選擇；越輕型、更省力的高階款甚至20～30萬、40～50萬也都有，並且在設計、形式上劃分得更細，也有針對公路或越野等需求打造的專業設計，成為全球趨勢。